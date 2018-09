Il Segreto anticipazioni | ALFONSO diventa CIECO!!!

tvsoap

(Di venerdì 21 settembre 2018) Terribile colpo di scena in arrivo per il poveroCastañeda (Fernando Coronado) nei prossimi episodi italiani de Il. Arrestato insieme alla moglie Emilia Ulloa (Sandra Cervera) per il presunto tentato omicidio di Fe Perez (Marta Tomasa Worner), il locandiere dovrà scontrarsi con la cattiveria del generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva), il quale non esiterà ad utilizzare qualsiasi tipo di tortura per estorcere informazioni sul nascondiglio di Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza). In tal senso, è bene ricapitolare che cosa sta succedendo nelle puntate attualmente in onda su Canale 5 e Rete 4: Nicolas ha appena appreso dell’ipotetica scarcerazione di Tomas (Miguel Angel Diaz), figlio di Perez de Ayala e assassino di Mariana (Carlota Barò), e ha deciso di costituirsi parte civile nell’imminente processo per impedire che il killer possa ritornare in libertà; le ...