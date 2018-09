Il Sassuolo a valanga | battuto l' Empoli 3-1

ilgiornale

(Di venerdì 21 settembre 2018) Ilsupera l'3-1 nel posticipo del venerdì sera della 5 giornata di serie A.Non vuole smettere di stupire il, sempre vincente fino ad ora in casa contro l', reduce dalla sconfitta di misura in casa contro la Lazio e a caccia di importanti punti di salvezza.De Zerbi si affida al solito 4-3-3 con Boateng, falso nueve e Di Francesco, titolare dopo la lite con Douglas Costa, schieramento confermato per Andreazzoli con Zajc trequartista dietro il tandem offensivo La Gumina-Caputo.Vantaggio fulmineo dell', che sblocca la gara dopo solo venti secondi, Caputo è lesto a sfruttare una corta respinta della difesa del, dopo una bella iniziativa sulla fascia destra di Capezzi. Il tempo di riordinare le idee e gli emiliani trovano subito il pari, al 12' Boateng indisturbato al centro dell'area, mette in rete su preciso suggerimento di Di Francesco. Ritmi ...