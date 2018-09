Il presunto Nokia 7 1 Plus mostra il suo design a 360 gradi

Nokia 9 e Nokia X7 protagonisti di due render e di un presunto teaser : Arrivano nuovi render che mostrano come dovrebbe essere Nokia 9 sia davanti che dietro con le sue 5 fotocamere posteriori, e nel mentre spunta una nuova immagina pubblicitaria ufficiale che parrebbe riferirsi a un nuovo smartphone di HMD Global noto come Nokia X7 sebbene non ci sia alcun accenno interno. L'articolo Nokia 9 e Nokia X7 protagonisti di due render e di un presunto teaser proviene da TuttoAndroid.