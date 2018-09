Il populismo non è un meteorite arrivato dal nulla | ed è il momento di rendersene conto

Francesco : “Gridare e accusare non è il vero populismo cristiano” : In un tempo che sembra dominato dal populismo e dalle sue derive, Papa Francesco dal cuore di una Sicilia ancora piagata da mafie, disoccupazione e sottosviluppo spiega che, sì, è accettabile il populismo ma solo «il populismo cristiano». Quello che porta a «sentire e servire il popolo, senza gridare, accusare e suscitare contese». Francesco trasc...

Papa Francesco - "non si può credere ed essere mafiosi". "populismo non susciti contese" : "Ai mafiosi dico: cambiate! Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo! Altrimenti, la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte": questo l'appello di Papa Francesco lanciato nel corso della commemorazione a Palermo per il 25 anni dall'assassinio di Don Pino Puglisi da parte della mafia. “Oggi ...

Conte : "populismo e sovranismo non sono negativi" : Secondo Conte " il populismo si crea dalla frattura tra politica e cittadini, il sovranismo nasce come reazione a una globalizzazione che ha aumentato le disuguaglianze . Le sfide attuali non possono ...

'Il popolo si sta rivoltando contro le élite che lo hanno ingannato - il populismo non c'entra e ha anche una storia rispettabile' : Il professore e linguista descrive il tempo che viviamo: 'La crescita economica ha favorito solo le istituzioni finanziarie, un danno per l'economia'

Noam Chomsky : "Il popolo si sta rivoltando contro le élite che lo hanno ingannato - il populismo non c'entra e ha anche una storia rispettabile" : "I lavoratori si stanno rivoltando contro le elite e le istituzioni dominanti che li hanno puniti per una generazione. C'è stata una crescita economica e un aumento della produttività ma la ricchezza generata è finita in pochissime tasche, per la maggior parte a istituzioni finanziarie predatorie che, nel complesso, sono dannose per l'economia". Lo dice Noam Chomsky, professore e linguista e teorico della comunicazione, in ...

Ken Loach : "Il vicino non è il tuo nemico. Ma il populismo di destra vuole fartelo credere" : Gli operai un tempo erano solidali tra loro: oggi invece i poveri si odiano a vicenda. Ed è qui la sfida. Parla il regista degli sfruttati Ken Loach: "Buttiamoci a sinistra" "

Viva il populismo - stress test sui nostri valori non negoziabili : La chiave di lettura giusta per capire meglio l’epoca che stiamo vivendo si trova forse nella nostra camera dal letto, nel nostro morbido piumone, nel nostro cuscino ovattato. E se ci pensiamo per un istante, per comprendere cosa ci sta succedendo conviene partire proprio da qui. Da un verbo che dov

Non c'è più tempo : costruiamo l'alternativa al nazional-populismo : L'estate che ci lasciamo alle spalle ha un sapore amarissimo. Per i fatti in sé che l'hanno connotata: la tragedia di Genova, le immagini disperate dei migranti della Diciotti utilizzati come carne da macello per la propaganda elettorale, le tante crisi industriali di cui i telegiornali si sono occupati tra un servizio da Ibiza e uno sulle previsioni del tempo. La percezione che traspare è quella di un governo capace di ...

Pd - Veltroni : “La destra estrema non è populismo ma un pericolo. I dem hanno compiuto gravi errori con il M5s” : “Nei confronti dei cinquestelle la sinistra ha compiuto gravi errori. Ha cambiato mille volte atteggiamento, ha demonizzato e cercato alleanze organiche o viceversa, senza capire che molti di quei voti sono di elettori di sinistra”. Lo sostiene Walter Veltroni in un passaggio di un lungo articolo pubblicato sulle pagine di Repubblica. “Molti dei sei milioni di cittadini che avevano votato per il Pd nel 2008 hanno finito con lo ...

Meeting - Bertinotti alla kermesse Cl : “populismo? Non mi fa paura. Oggi problema principale è assenza di un’opposizione” : Fausto Bertinotti, ex leader di Rifondazione Comunista ed ex sindacalista ospite del Meeting Cl di Rimini, boccia nel complesso il primo provvedimento del governo giallo-verde dedicato al lavoro: “Nel decreto dignità c’è il tentativo, anche in conseguenza alla lunga denuncia operata soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle, delle politiche del lavoro dei governi precedenti di uscire da questo tunnel. Ma l’uscita da questo ...

