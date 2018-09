Il più antico olio di oliva della storia | il ritorno di Alberto Angela per ' Una notte a

Dickinsonia - l'animale più antico mai scoperto : risale a 550 milioni di anni fa : Identificato il più antico animale della Terra. È la Dickinsonia, un organismo i cui fossili sono stati appena ritrovati e datata a 550 milioni di anni fa

Dickinsonia - l’animale più antico mai scoperto : risale a 550 milioni di anni fa : (Foto: Ilya Bobrovskiy, Università nazionale australiana) Le forme di vita animale sono emerse ben 20 milioni di anni prima dell’esplosione del Cambriano, il più grande evento paleontologico di comparsa e diversificazione dei principali gruppi (phyla) animali pluricellulari avvenuta circa 530 milioni di anni fa. A riferirlo sulle pagine di Science è stato un team di ricercatori dell’Università nazionale australiana in collaborazione ...

Paleontologia : l’animale più antico risale a 558 milioni di anni fa : Una ricerca pubblicata su Science da un gruppo dell’Università nazionale australiana coordinato da Jochen Brocks, in collaborazione con l’Accademia delle scienze russa, l’Istituto Max Planck per la biogeochimica e l’Università di Brema, ha individuato il più antico animale della Terra, che risale a 558 milioni di anni fa. L’esemplare, chiamato “Dickinsonia”, era ovale, lungo circa un metro e mezzo e ...

Ritrovato in Israele il birrificio più antico del mondo : Scoperte tracce della bevanda risalenti a 13mila anni fa: probabilmente veniva usata in cerimonie di omaggio ai defunti

Somiglia a un hashtag il più antico disegno di Homo sapiens : ... vale a dire a un periodo che precede di alcune decine di migliaia di anni i manufatti dello stesso tipo prodotti dagli esseri umani in qualsiasi altra parte del mondo. Ma quello scoperto da ...

Ecco il disegno astratto più antico del mondo : «Risale a 73mila anni fa». Lo ha scoperto un italiano : Già 73.000 anni fa l'uomo era capace di pensare e di mettere mano a un disegno astratto . Il più antico artefatto di questo tipo è stato trovato in Sudafrica, e il merito della scoperta va ad un ...

Su un frammento di roccia il più antico disegno conosciuto : Conkey ricorda poi quanto sia negativa per la scienza la disputa tra chi ritiene sia l'Africa, e chi ritiene invece sia l'Europa, la culla alla nascita del comportamento umano moderno. 'Nessun centro ...

Il più antico disegno realizzato dall’uomo : Nove linee rosse su un pezzetto di roccia, in Sudafrica: lo ha trovato un archeologo italiano, fu probabilmente tracciato dall'Homo sapiens 73mila anni fa The post Il più antico disegno realizzato dall’uomo appeared first on Il Post.

Ritrovato il più antico disegno astratto : scoperta italiana : Già 73.000 anni fa l’uomo era in grado di realizzare un disegno astratto. Il più antico è stato trovato in Sudafrica, grazie a un italiano, l’archeologo Luca Pollarolo, ricercatore presso l’Università di Witwatersrand a Johannesburg. Lo studio che è seguito al ritrovamento, di un team internazionale guidato da Christopher Henshilwood dell’università sudafricana, è pubblicato online questa settimana sulla rivista ...

Genoa - il club più antico d'Italia compie 125 anni : le celebrazioni : Gli auguri di vip e sportivi Su "Genoa Channel" è stato pubblicato un video nel quale personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo fanno gli auguri al Grifone per i 125 anni di storia. ...

Ddl anticorruzione - Di Maio : “Norme sulla trasparenza si applicano sia a partiti sia a donazioni. Niente più privacy” : “Il tema è molto semplice: le norme che riguardano la trasparenza si applicano sia ai partiti sia alle fondazioni. Se tu fai una donazione a una forza politica non puoi più avvalerti della privacy: questo principio ci consentirà finalmente di capire come mai negli anni abbiamo visto dei comportamenti anti-cittadino. Molto spesso i cittadini si sono chiesti come mai si trovassero milioni di euro per i grandi poteri e non per i diritti ...

Di Maio : ddl anticorruzione ci darà più risorse e più fiducia : Roma, 5 set., askanews, - 'C'è una manovra economica mascherata che si sta sottovalutando: è la legge anticorruzione. Se noi contrastiamo la corruzione con il nostro ddl che il ministro Bonafede ...