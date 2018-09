Il piano per ridurre le tasse | l' Irpef con quattro aliquote

Salvini riesuma il piano B. - nel 2019 scatterà il trappolone per il M5S : “In un futuro non lontano il centrodestra tornerà al governo”. È la sentenza con cui un raggiante Silvio Berlusconi ha sigillato il vertice fiume a palazzo Grazioli con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Sul piatto, dopo la cena di domenica scorsa ad Arcore, non solo le candidature per le regionali d’autunno e primavera ma anche una strategia più complessa. Una road map che, dopo l’ingrasso di questi mesi sulle migrazioni, porterà il ministro ...

Il capo di Fincantieri ci spiega il piano per ricostruire ponte Morandi : Roma. Il clima di incertezza è sotto gli occhi di tutti. I tempi della politica non dipendono da noi, non ci resta che aspettare", Giuseppe Bono è il numero uno di Fincantieri, azienda leader nella cantieristica navale che, negli auspici del governo, dovrebbe occuparsi ...

Sony : "non abbiamo alcun piano per una nuova console portatile" : Considerando le notevolissime capacità tecniche la sensazione che il potenziale di PS Vita sia andato sprecato è quasi inevitabile, anche a causa di un atteggiamento non di certo perfetto di una Sony che al di là di alcuni progetti non ha puntato con decisione sull'handheld.Come riportato da Gematsu il viaggio di PS Vita sta per arrivare al capolinea in Giappone con la fine della produzione che continuerà fino al 2019 e poi subirà la battuta ...

Alibaba - stop al piano per creare 1 milione di posti di lavoro in Usa : “Relazioni con Cina non più amichevoli” : La guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti ha spinto il gruppo dell’e-commerce Alibaba a rivedere i piani per la creazione di circa 1 milione di posti di lavoro negli Usa nel corso dei prossimi 5 anni. Lo ha spiegato il fondatore e presidente del portale, Jack Ma, che ha parlato di “una promessa fatta” a Donald Trump “nel 2017, quando c’erano rapporti amichevoli tra i due Paesi e relazioni commerciali razionali. Queste ...

Carlo Conti - si mette male. Il piano clamoroso di Mediaset per abbattere Tale e quale show : Per Carlo Conti si mette male. Venerdì scorso il debutto di Tale e quale show su Raiuno ha dominato gli ascolti della serata ma Mediaset potrebbe prendersi la rivincita. Le speranze di Cologno Monzese,...

Lombardia e Veneto : un piano per i Giochi da seicento milioni : seicento milioni da trovare in sette anni. Forse pure meno secondo il governatore del Veneto Luca Zaia. Questa la condizione per portare a casa e rendere sostenibili le Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina. La cifra spalmata dall’inizio dei giochi non è neppure troppa. Fanno più o meno 85 milioni l’anno da dividere tra Lombardia e Veneto. Il sindaco d...

Toninelli : maxi piano per infrastrutture : 6.45 Toninelli:maxi piano per infrastrutture Un piano straordinario per le infrastrutture,senza limiti di finanziamento e fuori dai vincoli Ue, per affrontare le emergenze e rilanciare l'economia. Per il ministro delle infrastrutture Toninelli,intervistato dal Sole 24 Ore, "la Legge di bilancio dovrà tener conto che quella delle infrastrutture è una delle prime emergenze del Paese". "...

Usa - Alibaba cancella piano per creare un milione di posti di lavoro : Addio al milione di posti di lavoro in cinque anni , negli Usa, promessi da Alibaba . A causa delle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina , il colosso cinese dell'e-commerce fondato da ...

Baldassarre : piano Caldo ha avuto esito positivo anche per senza dimora : Roma – “Il Piano Caldo anche per i senza fissa dimora ha avuto un riscontro positivo. Abbiamo aumentato la possibilita’ di accesso al Piano anche per coloro che hanno bisogno di un’assistenza durante tutto il giorno, h24. C’e’ stata una grande affluenza, un grande lavoro con le associazioni, anche per la parte che riguarda i pasti, le docce e il cambio dei vestiti”. “È una citta’ solidale che ...

Olimpiadi 2026 : pronto il piano B. Candidatura per Milano e Cortina : La tripla Candidatura è stata bocciata, ma l’Italia non vuole mollare: l’obiettivo Olimpiadi Invernali 2026 è ancora parzialmente vivo. Se pochi minuti fa, infatti, le parole di Giancarlo Giorgetti sono state chiare: “Io ritengo che una cosa così importante come la Candidatura olimpica deve prevedere uno spirito di condivisione che non ho rintracciato tra le tre città”, c’è la possibilità di un Piano B. Esclusa Torino, si ...

Migranti - il piano del Viminale per accelerare tutti i rimpatri : Il Viminale è pronto a sfornare i due decreti più attesi della gestione Salvini. Oggi il ministro dell"interno ha pubblicato uno scatto dal suo studio per informare i suoi follower di essere al lavoro per limare gli ultimi dettagli degli interventi legislativi che sta preparando. Anche e soprattutto sul piano dei rimpatri.Intanto alla Camera dei Deputati era il sottosegretario Carlo Sibilia a rispondere ad una interrogazione parlamentare ...

Volkswagen - Dal 2020 partirà il piano "Elettrica per tutti" : Con la nuova piattaforma modulare elettrica Meb, che farà da base a tutti i futuri modelli a batterie della Casa, la Volkswagen ritorna allo spirito delle origini, con lintento di produrre vetture a corrente alla portata di tutti. Se le attuali Volkswagen a batteria sono costruite adattando laccumulatore alla scocca normale, con la Meb prima è stata progettata la fonte di energia e la struttura è stata disegnata di conseguenza. Per questo, il ...