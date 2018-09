Il padre della sposa | dal 23 settembre in seconda serata su La 5

padre non autorizza partenza della figlia con la ex - la replica dell'avvocato : Approfondimenti Donna trova lavoro al Nord, ma l'ex marito le proibisce di portare anche la figlia 19 settembre 2018 LECCE - Sulla vicenda relativa alla donna salentina partita alla volta del Nord ...

Pakistan : torna in Italia la 23enne della Brianza cui il padre impediva di andare a scuola : E' in volo per tornare in Italia Menoona Safdar, la 23enne trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia: lo ha riferito il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, esprimendo grande soddisfazione. Alla giovane nel 2015 era stato impedito di tornare nella scuola che frequentava Cesano Maderno, in provincia di Monza, dal padre, che nel 2017 l’aveva poi portata in Pakistan con ...

Emma Marrone - dedica toccante per il padre : “Sei il viaggio più bello della mia vita” : Emma Marrone commuove i follower con un messaggio toccante per il padre. La cantante salentina da sempre è molto legata alla sua famiglia e ha un rapporto bellissimo con Rosario, il suo papà, che le ha trasmesso l’amore per la musica. Ancora oggi i due collaborano insieme e spesso l’uomo segue Emma nei suoi tour in giro per il mondo. La Marrone arriva da una famiglia semplice e molto unita, i suoi genitori l’hanno sempre ...

Richard Gere conferma la gravidanza della moglie : sarà padre a quasi 70 anni : Richard Gere figli: altro erede in arrivo dalla terza moglie Alejandra Silva I gossip avevano ragione: Richard Gere sta per avere il secondo figlio! La terza moglie del divo di Hollywood, Alejandra Silva, ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae col pancione. La coppia – che è buddista – si è recata a […] L'articolo Richard Gere conferma la gravidanza della moglie: sarà padre a quasi 70 anni proviene da Gossip e Tv.

Il padre della Sposa : torna Melissa Satta e tanti abiti da sogno : La Satta racconta a Rumors i dettagli della nuova edizione Dopo gli ottimi ascolti della prima edizione viene riconfermato il programma "Il Padre della Sposa", già punto di riferimento del mondo wedding. Melissa Satta torna in Tv per condurre la seconda edizione, al via da domenica 23 settembre su LA5 con sei appuntamenti in seconda serata. Confermate la presenza della wedding planner ...

Il padre della sposa 2 - Alessandra Grillo a Blogo : "Mettetevi comodi per comprendere meglio alcune dinamiche del matrimonio" (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Il padre della sposa, in onda, da domenica 23 settembre 2018, per sei appuntamenti, in seconda serata, su La5, abbiamo incontrato la wedding planner, Alessandra Grillo, (colei che ha organizzato il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez) per conoscere tutte le novità del programma. Quest'anno, mi è stata data l'opportunità di avere un mio studio, di accogliere le spose ...

Il padre della sposa 2 - Melissa Satta a Blogo : "Aspettatevi belle storie e tante emozioni" (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Il padre della sposa (in onda, per sei domeniche, dal prossimo 23 settembre, in seconda serata, su La5), abbiamo incontrato Melissa Satta per farci raccontare, in anteprima, le novità del format dedicato alle giovani donne, in cui tre padri, tre figlie cercano di realizzare il sogno di nozze da favola, ad iniziare dall’abito da sposa. La seconda edizione, forse ...

Il padre della Sposa 2 conferenza stampa : le dichiarazioni di Melissa Satta - Raffaella Fusetti ed Alessandra Grillo : 12:05 Costa: "Non è stato solo un successo di ascolti ma è stato un programma che ha dato lustro a La5 in termini mediatici. Ha ricevuto il premio del Moige, è stato motivo di orgoglio. Abbiamo costruito un ciclo sulle nozze alla domenica (film + 6 puntate). E' un'operazione che ci pagherà in termini di ascolto e immagine".prosegui la letturaIl Padre della Sposa 2 conferenza stampa: le dichiarazioni di Melissa Satta, Raffaella Fusetti ed ...

Pomeriggio 5 - la notizia della morte del padre di Claudio Barchino commuove Barbara D'Urso in diretta : Lo scorso venerdì è scomparso il padre di Claudio Brachino , direttore di Videonews . Un lutto che ha colpito tutta Mediaset e anche Barbara D'Urso . La conduttrice di Pomeriggio 5 , infatti, ha ...

Il padre della Sposa 2 - Melissa Satta alla guida del game show sugli abiti da sposa di La5 dal 23 Settembre : Si aprono di nuovo le porte dell'atelier di abiti nuziali de Il Padre Della sposa. Il wedding game-show di La5 è arrivato alla sua seconda edizione, e a condurre i sei episodi - da domenica 23 Settembre in seconda serata sulla rete femminile Mediaset - sarà ancora una volta Melissa Satta. La showgirl ha perso il suo ruolo di opinionista nel programma sportivo Tiki Taka, ma ha mantenuto quello di conduttrice nel programma di La5. ...

Il Santo padre riceve in udienza i protagonisti della MotoGP : Roma, 5 set., askanews, - Un incontro che rimarrà nella storia del motociclismo. Questa mattina all'interno della Città del Vaticano, presso l'Auletta dell'Aula Paolo VI, il Santo Padre Francesco ha ...