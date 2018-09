Il New York Times accusa il Made in Italy | Le sarte lavorano da casa per 1 | 50 euro

Petrolio : chiude in calo a New York : WASHINGTON, 20 SET - Chiusura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 70,80 dollari al barile , -0,45%, .

La Mappa Marsili vola a New York : ANSA, - NEW York, 20 SET - La storia armena "a fumetti", come in un "graphic novel", ma di tre secoli fa. Un nobile bolognese alla corte di Vienna e un erudito armeno a Istanbul: da questo incontro, ...

New York : si muove a passi da gigante Nektar Therapeutics : Seduta decisamente positiva per Nektar Therapeutics , che tratta in rialzo del 3,12%. La tendenza ad una settimana di Nektar Therapeutics è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale ...

New York : in bella mostra PVH : Effervescente l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,34%. Comparando l'andamento del titolo con ...

New York : preme sull'acceleratore Analog Devices : Brilla la società attiva nella produzione di semiconduttori , che passa di mano con un aumento del 2,73%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

New York : su di giri Oracle : Protagonista Oracle , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,24%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Oracle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

New York : in forte denaro Wynn Resorts : Ottima performance per la società che gestisce una importante catena di Casino , che scambia in rialzo del 2,00%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si ...

Ian Buruma si è dimesso dalla direzione della New York Review of Books : Lo scrittore e giornalista anglo-olandese Ian Buruma si è dimesso da direttore della prestigiosa rivista letteraria New York Review of Books dopo 16 mesi in seguito alle proteste seguite alla pubblicazione di un saggio considerato critico verso #MeToo, il movimento The post Ian Buruma si è dimesso dalla direzione della New York Review of Books appeared first on Il Post.

In mostra la New York di Fred W. McDarrah : “Non chiamatemi fotografo. Sono semplicemente un fotoreporter.”, era solito ribadire Fred W. McDarrah nelle interviste. Guai a chi osava definirlo un artista. Lui che aveva cominciato per puro caso da ragazzino, fotografando il fratello, la madre e le strade di New York con la sua piccola Univex. Resta il fatto che dalla metà degli anni ’50, della città in cui aveva mosso i primi passi, attraverso il suo obiettivo, McDarrah ha raccontato ...

New York : si muove a passi da gigante Newfield Exploration : Protagonista Newfield Exploration , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,03%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Newfield Exploration evidenzia un andamento più ...

New York : Movado in forte calo : Si muove in profondo rosso la big statunitense degli orologi di lusso , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,30% sui valori precedenti. L'andamento di Movado nella settimana, rispetto ...

Marathon Petroleum in caduta libera a New York : Affonda sul mercato Marathon Petroleum , che soffre con un calo del 3,79%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Microsoft intenzionata ad aprire un nuovo e gigantesco Store a New York : Mentre Microsoft deve ancora mantenere la promessa di aprire un nuovo Store fisico in Inghilterra, nello specifico Londra, quest’oggi emerge un’altra possibile località. Basandoci esclusivamente su alcuni documenti interni resi pubblici da The Real Deal, pare che la compagnia guidata da Satya Nadella stia lavorando per aprire uno Store a Soho ossia un quartiere di Manhattan, una delle cinque divisioni amministrative della grande New ...

New York : scatto rialzista per FMC : Brilla FMC , che passa di mano con un aumento del 3,27%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...