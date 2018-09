Il Milleproroghe è legge | quali provvedimenti per la scuola? Gae | bonus e altro

scuolainforma

: #MilleProroghe. Via libera definitivo al ddl di conversione del decreto-legge - SenatoStampa : #MilleProroghe. Via libera definitivo al ddl di conversione del decreto-legge - SkyTG24 : Il decreto #Milleproroghe è legge: dalle vaccinazioni allo slittamento della riforma del credito cooperativo sono t… - TgLa7 : #Milleproroghe, ok #Senato con 151 sì: è legge -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Il decretoè stato convertito e approvato dal Senato con 151 voti favorevoli, 93 contrari e 2 astensioni: adesso è. Investito da numerose polemiche, vogliamo concentrarci suilegai allache contiene, e che avevamo già anticipato in un precedente articolo.: cosa cambia? La misura più di rilievo legata alla, contenuta nel, è sicuramente quella legata alla questione della riapertura delle GaE. È stata bloccata la modifica apportata dal Senato, che permetteva l’ingresso in GaE di chi era in possesso di abilitazione nelle graduatorie provinciali, inclusi i Diplomati magistrale e gli ITP. Le GaE restano quindi ad esaurimento, senza possibilità di nuovi inserimenti. Gli altrisono: Prove Invalsi: verranno bloccate per quest’anno le prove Invalsi per l’accesso all’esame di maturità, come da ...