Il Messaggero si festeggia 140 anni ma alcune firme storiche mettono in rete È la

(Di venerdì 21 settembre 2018) Nel giorno in cui ili 140dalla fondazione - il 22 settembre - un gruppo di ex giornalisti del quotidiano metterà online il numero zero di una pubblicazione che vuole raccontarne la storia. Non tutta la lunghissima storia del giornale ma, si legge nell'editoriale, i suoi due "periodi d'oro" (1880-1912 e 1972-1987). Negliprecedenti all'acquisto di Caltagirone, sostiene Vittorio Emiliani nel suo editoriale, il giornale era "radicalmente diverso da quello odierno".La scelta di pubblicare È la stampa, bellezza - questo il nome dell'iniziativa - è stata determinata proprio dalla volontà di ricordare quegli. Si legge nell'articolo di Emiliani:Questo Numero Zero intende rievocare cosa fu realmente ilin due periodi d'oro (1880-1912 e 1972-1987): controcorrente, laico, progressista, fortemente antifascista, anzi bestia ...