Il governo valuta correttivi e limitazioni per quota 100 | tutti nel segno del risparmio

Scuola - Bussetti : ‘governo Renzi non ha ascoltato - né visto : trasparenza nella valutazione docenti’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, durante un’intervista rilasciata alla rivista ‘Panorama‘, ha parlato di diversi argomenti, sollecitato dalle domande della giornalista Emanuela Fiorentino. E’ stato chiesto al nuovo titolare del dicastero di Viale Trastevere quale sia il suo rapporto con colei che l’ha preceduto, vale a dire Valeria Fedeli. ‘Personalmente la rispetto.’ è stata la ...

governo : Cicchitto - ReL - - da Fitch valutazione cauta - ma restano preoccupazioni : Ma se c'è qualcuno che sta mettendo l'economia italiana a rischio questi sono proprio lui, Di Maio e Salvini", conclude. , Com,

Inps - Boeri vuole nuova struttura per valutare misure governo : Una nuova struttura per valutare l'impatto delle norme varate dal governo. E' l'ultima idea dell'Inps guidato da Tito Boeri che ha allo studio la riorganizzazione della direzione Studi e ricerche ...

Crollo ponte - governo valuta la revoca della concessione ad Autostrade - : Il ministro dei Trasporti Toninelli dopo la tragedia di Genova : "Abbiamo attivato tutte le procedure per l'eventuale revoca delle concessioni, e per comminare multe fino a 150 milioni di euro". E ...

Genova : il governo valuta la sospensione della concessione ad Autostrade : Lo riferisce l'agenzia di stampa britannica Alliance News, specializzata in notizie dal mondo finanziario, che cita fonti interne al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A TPI il Ministero ...

Milleproroghe - stop a fondi Periferie. governo : “Trasferiti a nuovo fondo”. Ma Anci valuta diffida : ‘Progetti già partiti’ : L’Anci contro il Governo per il congelamento dei fondi del bando per le periferie previsto nel decreto Milleproroghe. Nel provvedimento approvato il 7 agosto al Senato e che aspetta il via libera della Camera in autunno infatti, se da un lato si prevede lo sblocco degli investimenti per gli enti virtuosi, dall’altra si congelano fino al 2020 i finanziamenti per 96 tra città e aree metropolitane. Ad essere bloccata nello specifico è ...

Albania : governo applaude valutazione Standard&Poor's su prospettiva stabile per credito sovrano : Lo stesso ha fatto anche il ministro Ahmetaj, citando parti del rapporto che a suo parere sarebbe "un'altra nota positiva sull'economia del paese". L'agenzia di rating ha spiegato che "le prospettive ...

Asili nido - Di Maio : 'Il governo valuta copertura totale dei costi' : ' Il reddito di cittadinanza è una delle priorità di questo governo', la proposta di legge 'è pronta e stiamo lavorando con il ministero dell'Economia per gli ultimi dettagli, avrete modo a breve di ...

Asili nido - Di Maio : 'Il governo valuta copertura totale dei costi' : ' Il reddito di cittadinanza è una delle priorità di questo governo', la proposta di legge 'è pronta e stiamo lavorando con il ministero dell'Economia per gli ultimi dettagli, avrete modo a breve di ...

Asili nido - Di Maio : 'Il governo valuta copertura totale dei costi' : ' Il reddito di cittadinanza è una delle priorità di questo governo', la proposta di legge 'è pronta e stiamo lavorando con il ministero dell'Economia per gli ultimi dettagli, avrete modo a breve di ...

Il governo valuta la riforma pensioni - ma le opposizioni parlano di ‘libro dei sogni’ : Si riaccende il dibattito e lo scontro politico sul tema della riforma pensioni dopo che il Ministro del Lavoro e vice premier Luigi Di Maio ha fatto il punto della situazione sull’operato del suo dicastero ieri in Senato. Da parte del governo, tutto confermato per quanto riguarda gli interventi previdenziali in cantiere: Di Maio ha confermato tutto ciò che in questi giorni usciva fuori, indiscrezione dopo indiscrezione, su quota 100, quota 41, ...

Il governo valuta la riforma pensioni - ma le opposizioni parlano di ‘libro dei sogni’ : Si riaccende il dibattito e lo scontro politico sul tema della riforma pensioni dopo che il Ministro del Lavoro e vice premier Luigi Di Maio ha fatto il punto della situazione sull’operato del suo dicastero ieri in Senato. Da parte del governo, tutto confermato per quanto riguarda gli interventi previdenziali in cantiere: Di Maio ha confermato tutto ciò che in questi giorni usciva fuori, indiscrezione dopo indiscrezione, su quota 100, quota 41, ...