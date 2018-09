Il fronte dei sindaci contro il governo Pronti alla piazza per le periferie

Agnesi rompe il fronte dei pastai : d'ora in poi solo grano italiano : Dopo La Molisana anche Agnesi , uno dei marchi di punta del gruppo Colussi, si converte alla pasta fatta con la semola di grano 100% italiano. I big del settore, a cominciare da Barilla, De Cecco e ...

Febbre del Nilo - due nuovi casi a Pordenone : si allarga il fronte dei contagi : 'Durante il week end nel Pordenonese sono state registrate due nuove diagnosi di positività al West Nile Virus, relative a due donne residenti in provincia'. Lo afferma Paola Toscani, responsabile ...

Diciotti - Fico rompe il fronte del governo : 'Ci sono anche dei minori : i 177 devono sbarcare' : Il presidente della Camera Roberto Fico interviene sul caso della nave Diciotti con un tweet: 'La giusta contrattazione con i Paesi dell'Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però ...

Calcio serie D : Bari-Bitonto di Coppa Italia - il 26 agosto il debutto dei biancorossi di De Laurentiis La vincente affronterà l'Altamura. ... : Tutti i dettagli sono presenti nel regolamento disponibile a questo link "La Lega Nazionale Dilettanti prosegue con decisione la sua politica a sostegno dei giovani " ha spiegato il Presidente LND ...

Periferie - non solo i sindaci Pd contro congelamento dei fondi. Dopo Nogarin interviene Brugnaro : “fronte comune” : Appelli al governo, lettere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e minacce di diffide. I sindaci chiedono all’esecutivo di fare un passo indietro sul congelamento dei fondi del piano Periferie, contenuto nel decreto Milleproroghe. In prima fila gli esponenti del Partito democratico, ma non solo: Dopo i malumori del primo cittadino M5s di Livorno Filippo Nogarin, iniziano anche quelli dei rappresentanti di Lega e Forza Italia. Il ...

Periferie - non solo i sindaci Pd contro congelamento dei fondi. Dopo Nogarin interviene Brugnaro : “Ora fronte comune” : Appelli al governo, lettere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e minacce di diffide. I sindaci chiedono all’esecutivo di fare un passo indietro sul congelamento del piano Periferie, contenuto nel decreto Milleproroghe. In prima fila gli esponenti del Partito democratico, ma non solo: Dopo i malumori del primo cittadino M5s di Livorno Filippo Nogarin, iniziano anche quelli dei rappresentanti del Carroccio e Forza Italia. Il sindaco ...

Sul fronte del Sisma : il libro-inchiesta che trasforma la rabbia dei terremotati in lotta : Sul Fronte del Sisma è un libro scritto dal collettivo di ricercatori "Emidio di Treviri": analizza, con rigore scientifico, gli effetti della gestione post Terremoto Centro Italia sulla popolazione direttamente coinvolta. Per smontare la propaganda, informare le persone e dotarle di un fondamentale strumento per trasformare sofferenza e rabbia in conflitto e politica.Continua a leggere

Salvini e le responsabilità negate di fronte alle immagini dei cadaveri in mare : Matteo Salvini risponde alle accuse e attacca, ancora una volta. Anche di fronte alle immagini di due cadaveri - quelli di una donna e di un bimbo - recuperati nel mar Mediterraneo dalla Ong Open Arms. E ancora una volta, invece di esprimere il suo cordoglio, il suo unico obiettivo è quello di attaccare le Ong e le loro "bugie".Continua a leggere

Barcone verso Sicilia. Completato trasbordo dei 450 su navi italiane e frontex : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo Barcone in un porto italiano NON PU' e NON DEVE arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti? pic.twitter.com/...