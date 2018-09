Il clima cambia e impoverisce i raccolti I dati e le sfide delle Nazioni Unite

Nel XX secolo l’asse di rotazione terrestre si è spostato di 10 metri : la NASA identifica le 3 cause principali - tra cui i cambiamenti climatici : Un tipico mappamondo è progettato come una sfera geometrica che ruota regolarmente quando lo si fa girare. Il nostro pianeta, al momento, è molto meno perfetto, sia nella forma che nella rotazione, secondo quanto sostenuto dagli esperti della NASA. La Terra non è una sfera perfetta. Quando ruota sul suo asse (una linea immaginaria che attraversa i Poli) si muove e vacilla. Questi movimenti dell’asse di rotazione vengono definiti come movimento ...

Questi scienziati combattono il cambiamento climatico giocando a Fortnite : Ho scelto il fumetto come medium non perché rende divertente la scienza, ma perché permette uno spazio narrativo e di informazione grafica senza pari, perché è efficace su più livelli." Secondo Drake,...

clima - progetto ‘Derris’ : per adattarsi ai cambiamenti climatici servono interventi sovra-comunali : L’adozione di linee guida che prevedano l’introduzione in forma obbligatoria di specifiche misure ed azioni per adattarsi al cambiamento Climatico nell’ambito della pianificazione ordinaria. Le dimensioni e la complessità di tale cambiamento richiedono interventi sovra-comunali e integrati tra i vari livelli di governo per poter essere realmente efficaci. E’ una delle raccomandazioni emerse dal progetto europeo Life ...

FAO : con il cambiamento climatico che rimodella l’agricoltura - il commercio internazionale sarà sempre più importante per nutrire il mondo : Con il cambiamento climatico destinato ad alterare significativamente la capacità di molte regioni del mondo di produrre cibo, si prevede che il commercio internazionale di prodotti agricoli avrà un ruolo sempre più importante nel nutrire il pianeta e rispondere al riacutizzarsi della fame a causa del clima, si legge in un nuovo rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), ...

Papa Francesco : affrontare i cambiamenti climatici con la cooperazione internazionale : “Affrontiamo i cambiamenti climatici mediante la cooperazione internazionale: le scelte di ciascuno hanno ripercussioni sulla vita di tutti“: lo ha scritto su Twitter Papa Francesco sul suo account ufficiale. L'articolo Papa Francesco: affrontare i cambiamenti climatici con la cooperazione internazionale sembra essere il primo su Meteo Web.

clima : la California lancerà il proprio satellite per combattere i cambiamenti climatici : Jerry Brown, Governatore della California, ha annunciato che lo stato pianifica di lanciare il proprio satellite in orbita per combattere i cambiamenti Climatici. Brown ha fatto l’annuncio a conclusione di un summit sul Clima che ha organizzato a San Francisco, il Global Climate Action Summit. Il Governatore dichiara che le autorità lavoreranno con l’azienda Planet Labs di San Francisco, che ha lanciato 150 satelliti, per svilupparne uno che ...

Cambiamenti climatici - gli esperti avvisano : “Preparatevi ad uragani più distruttivi“ : Un mondo più caldo rende gli uragani più pericolosi. Gli esperti affermano che sono più umidi, che possiedono maggiore energia e che si intensificano più velocemente. Le “Storm Surge” (rigonfiamento del mare e conseguente aumento del livello delle acque) che generano sono più distruttive perché i Cambiamenti climatici hanno già fatto salire il livello dei mari. E infine, le tempeste sembrano “indugiare” di più, producendo quindi maggiori ...

Perché c'è chi non crede al cambiamento climatico? : ... gli individui utilizzano 'scorciatoie del pensiero', le cosiddette euristiche, descritte per la prima volta dagli psicologi Amos Tversky e Daniel Kahneman, quest'ultimo premio Nobel per l'economia ...

Cambiamento climatico : non lo si ferma non mangiando carne : Inoltre, 'se tutte le aziende agricole in tutto il mondo dovessero adottarle - conclude Mann - la percentuale di carbonio emesso 'dalla fattoria alla toilette' potrebbe essere ridotta dal 18% al solo ...

Aumenta la fame nel mondo : tra le cause il cambiamento climatico : Non stiamo sconfiggendo la fame nel mondo, tutt’altro: nell’ultimo anno le persone che soffrono per la mancanza di cibo sono 821 milioni. L’11% della popolazione mondiale, o una persona su nove o, ancora, più della popolazione dell’intera Europa (743 milioni). Anziché migliorare, le cose vanno sempre peggio. Basti pensare che solo negli ultimi tre anni le condizioni sono tornate le stesse di dieci anni fa: rispetto al 2014, le persone che non ...

Uragano Florence : precipitazioni raddoppiate a causa dei cambiamenti climatici : Secondo una ricerca della Stony Brook University e del Lawrence Berkeley National Laboratory, l’Uragano Florence farebbe registrare la metà della pioggia in assenza degli effetti dei cambiamenti climatici. L’Uragano ha effettuato poche ore fa il “landfall” in Carolina nel Nord, dove si prevedono diversi giorni di piogge torrenziali. Per rilevare quanto i cambiamenti climatici indotti dall’uomo contribuiscano ...

FAO : il cambiamento climatico influenzerà il commercio globale di cibo : In che modo i cambiamenti nella produzione agricola dovuti al clima influenzeranno il commercio globale di alimenti, e in che modo tale commercio può essere sfruttato per aiutare i paesi colpiti a sfamare la popolazione? Questa è la domanda al centro di un nuovo rapporto della FAO, Lo Stato dei mercati mondiali delle derrate agricole 2018, che sarà pubblicato lunedì 17 settembre. Oltre a esplorare i complessi collegamenti tra il commercio ...

Cambiamenti climatici : uno spettacolare tour virtuale di climate Central mostra gli effetti dell’aumento del livello del mare su 7 importanti città costiere del mondo : Oggi, 12 settembre, il pezzo di Climate Central, Sea Level Rise and the Fate of Coastal Cities (“L’innalzamento del livello del mare e il destino delle città costiere”), appare come top item sul sito Voyager di Google Earth. La storia illustra perfettamente i rischi a lungo termine affrontati dalle città meno elevate a seconda delle scelte realizzate oggi in materia di clima, energia e uso del suolo. Cliccando sul link, gli utenti saranno ...

Fortnite : degli scienziati utilizzano il gioco per spiegare il cambiamento climatico : Fortnite e nello specifico la sua modalità Battaglia Reale è un gioco estremamente popolare oggigiorno, tanto che un gruppo di scienziati hanno deciso di sfruttare la visibilità del gioco per sensibilizzare i giocatori verso un tema molto importante, riporta Gizmodo.I suddetti studiosi hanno infatti giocato a turno a Fortnite con i propri figli e in compagnia anche del celebre streamer Drake, sensibilizzando al contempo sul tema del cambiamento ...