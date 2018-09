Il Circolo Pd della Bolognina sfrattato dagli ex Ds

L'UTOPIA DELLA BELLEZZA : L'ALTA MODA IN MOSTRA PER LA FESTA PATRONALE La creatività della Gaudiomonte Couture in esposizione al Circolo ... : ... scenografie e costumi, di molti spettacoli legati al mitico Carnevale di Venezia. Ritornato in Puglia, fonda nel 1988 con il suo collega Schiralli lo Studio Migra Progettazioni, occupandosi di ...