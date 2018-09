Il cacciatore di Teen Wolf J R Bourne ottiene un ruolo ricorrente in The 100 6 | lui e

optimaitalia

(Di venerdì 21 settembre 2018) Lui è ilper antonomasia, per il pubblico diè il padre di Allison, colui che ha perso tanto ma ha regalato altrettanto per la salvezza di Beacon Hills e adesso?Finalmente J.R.non si limiterà a ruoli da guest star o a prendere parte alle convention dedicate all'amata serie ormai cancellata due anni fa da MTV, per lui è arrivato unin The 100 6. La nuova stagione della serie The CW è ormai ai nastri di partenza e sembra che J.R.ne farà parte.Secondo quanto riporta Hollywood Reporter sembra che l'attore disi è unito alla sesta stagione del thriller fantascientifico The CW in unper un arco di episodi. Toccherà all'ex espertodi licantropi vestire i panni di Russell, il personaggio descritto come "un leader carismatico, un visionario e un pioniere che affronterà le difficili scelte morali ...