ilfattoquotidiano

: IgNobel, dagli scimpanzé alle parolacce alla guida: chi ha vinto la versione simpatica del premio Nobel - ilfattoblog : IgNobel, dagli scimpanzé alle parolacce alla guida: chi ha vinto la versione simpatica del premio Nobel -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Forse perché dal fatal premio mi sono salvato col motore a gatto imburrato… a me si cara viene l’annuale cerimonia. Sono 28 anni che nel silenzio carico di attesa di una sala riempita da una rara concentrazione di ricercatori, accademici e scienziati delle discipline afferenti della Filosofia della Natura, lentamente si solleva il sipario del teatro Sanders dell’Università di Harvard sulla solenne cerimonia di consegna dei premi per le migliori ricerche improbabili, studi demenziali e alquanto folli, purché pubblicati da riviste scientifiche referenziate: l’Ig Nobel, ovvero, ovvero ignobile. Un premio che è la funzione inversa di quello voluto da Alfred Nobel nel 1895. A Stoccolma tutto è serio, importante, severo. Qui si ride, ci si prende in giro, si scherza, si inonda il palco di aeroplani di carta. A Stoccolma si è rigorosamente in abito da cerimonia, qui si raccomanda di ...