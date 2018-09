I tg della Rai gialloverde Foa presidente Rai sblocca la partita M5S-Lega sui direttori

Marcello Foa Presidente Rai : ok del CdA. Ora serve il via libera della Vigilanza : Marcello Foa Marcello Foa riparte dal via. Sì, dal via libera del CdA Rai alla sua nomina a Presidente di Viale Mazzini. L’assemblea, riunitasi stamane, ha nuovamente eletto il giornalista con quattro voti a favore: quelli dell’Ad Fabrizio Salini e dei consiglieri Beatrice Coletti (M5S), Igor De Biasio (Lega), Gianpaolo Rossi (Fdi). Rita Borioni (quota Pd) ha votato contro, mentre Riccardo Laganà, rappresentante dei dipendenti Rai, ...

Goblin Slayer : ecco il trailer della serie anime! - : Ambientata in un mondo di violenza e massacri, la saga ha per protagonista Goblin Slayer, avventuriero armato di spada e scudo che stermina i Goblin che infestano boschi e annientano villaggi, dato ...

TRUTH - IL PREZZO della VERITÀ - RAI 3/ Streaming video del film con Cate Blanchett (oggi - 20 settembre 2018) : TRUTH - Il PREZZO DELLA VERITÀ, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 20 settembre 2018. Nel cast: Cate Blanchett, Robert Redford e Dennis Quaid, alla regia James Vanderbilt. La trama.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:28:00 GMT)

Fabiano (Rai 2) : "Licia Colò top player della divulgazione" : [live_placement] Sta per iniziare nella sede Rai di Roma in viale Mazzini la conferenza stampa di Niagara, il nuovo programma di Licia Colò in onda su Rai 2 da lunedì 24 settembre alle ore 21.20. Blogo la seguirà in liveblogging. Oltre alla conduttrice, che con questa trasmissione torna sulla tv pubblica, presenti i registi Pier Paolo Cattedra, Filippo De Masi e Davide Vavalà e il direttore di rete Andrea Fabiano. Niagara, nato da un’idea di ...

Cary Fukunaga dirigerà il nuovo Bond : il 25° della saga in uscita a febbraio : James Bond ha trovato il suo prossimo regista: Cary Fukunaga dirigerà il nuovo film che sarà nelle sale il 14 febbraio 2020. Lo hanno annunciato Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e Daniel Craig: il ...

Raid dell’Etna : a bordo di leggendarie auto d’epoca alla scoperta di luoghi affascinanti della Sicilia : Mille chilometri da percorrere a bordo di leggendarie auto d’epoca per scoprire, rievocare e ammirare i luoghi e le residenze nobiliari più affascinanti della Sicilia. Con la conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi – giovedì 20 settembre – nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti in presenza del sindaco di Catania Salvo Pogliese, è stato dato ufficialmente il via alla ventunesima edizione del Raid dell’Etna, la manifestazione ...

Truth - Il prezzo della verità/ Su Rai 3 il film con Cate Blanchett (oggi - 20 settembre 2018) : Truth - Il prezzo della verità, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 20 settembre 2018. Nel cast: Cate Blanchett, Robert Redford e Dennis Quaid, alla regia James Vanderbilt. La trama.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:51:00 GMT)

Costantino della Gherardesca : «Vi racconto il nuovo Pechino Express» In onda da Giovedì 20 Settembre su Rai due (VIDEO) : La «crisi del settimo anno», quella che secondo un detto popolare colpirebbe le relazioni più durature, Costantino Della Gherardesca non L'articolo Costantino Della Gherardesca: «Vi racconto il nuovo Pechino Express» In onda da Giovedì 20 Settembre su Rai due (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Foa riproposto come presidente della vigilanza Rai e la nuova intesa tra le Coree : DALL'ITALIA La vigilanza Rai approva la risoluzione per la nomina del presidente. Il cda si riunirà la settimana prossima per il via libera definitivo alla candidatura di Marcello Foa. Forza Italia si è astenuta dalla votazione ma il portavoce Giorgio Mulé spiega che “stavolta c’è condivisione nel

Rai - via libera della Vigilanza per riproporre Foa presidente : ... si renderanno responsabili della 'manifestazione di una volontà pervicacemente e supinamente adesiva alla volontà politica'. È evidente, infatti, che per Lega e M5s Foa deve essere nominato a tutti ...

Il cda della Rai può riproporre Foa alla presidenza - sì dalla Commissione di vigilanza : Si sblocca l'impasse sulla presidenza della Rai: la Commissione di vigilanza ha dato il via libera a maggioranza alla risoluzione che apre la strada alla riproposizione, da parte del cda di viale Mazzini, di Marcello Foa come presidente. La risoluzione è stata approvata con i voti di M5s e Lega, si è astenuta Forza Italia, contrari Pd, Leu e Casini. E' - commenta a caldo il senatore dem, Salvatore Margiotta ...