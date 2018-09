I rebus di una squadra che nei sondaggi vede il 46%

ilgiornale

(Di venerdì 21 settembre 2018) Sul primo dato, cioè che l'alleanza leghisti e grillini non abbia un respiro strategico sono d'accordo tutti nel centrodestra. La difficoltà, per non dire l'impossibilità, di coniugare i diversi punti del contratto di governo con la legge di Bilancio sta lì a dimostrarlo anche a chi ha scommesso che la relazione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sarebbe trasformata in un matrimonio stabile. "L'ipotesi del polo populista - osserva il vicepresidente dei deputati azzurri, Roberto Occhiuto - non esiste più". "Non è mai esistita", taglia corto Daniela Santanchè. Mentre un liberale finito alla corte di Salvini come il deputato Giuseppe Basini avverte: "Con quello che passa il convento in questo Paese c'è solo il centrodestra". E Giorgia Meloni sentenzia: "Salvini ha capito che con i 5 Stelle non va da nessuna parte e che, nel bene e nel male, deve guardare agli alleati di sempre".Su un ...