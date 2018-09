Huawei prende in giro Apple | power bank in regalo ai clienti in fila per gli iPhone

Sorprendente rilascio Oreo su Huawei P9 e P9 Plus : il via dalla Cina nel mese di luglio : La notizia ha dell'incredibile, Oreo su Huawei P9 e P9 Plus è realtà anche se non in Europa e dunque in Italia ma nella madrepatria del produttore, ossia in Cina. Nonostante, a più riprese, le divisioni del vecchio continente abbiano affermato che mai Android 8.0 avrebbe visto la luce sui dispositivi qui menzionati, ecco che nella nazione di origine del noto brand l'impensabile è accaduto. Come ci suggerisce la fonte TheAndroidSoul, ecco che ...