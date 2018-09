Huawei Mate 20 | queste sono le nuove quattro modalità per la camera?

Huawei Mate 20 e 20 Pro avranno la modalità subacquea : Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro sono decisamente fra gli smartphone più attesi in autunno e continuano a far parlare di sé ancor prima della presentazione ufficiale prevista per il 16 Ottobre 2018 e annunciata già all’IFA 2018. Proprio in questi ultimi giorni si stanno intensificando le indiscrezioni che riguardano, ancora una volta, soprattutto la fotocamera. Infatti XDA Developers ha messo in circolazione un teardown dell’app ...

Huawei Mate 20 sfondi - sfondi animati (APK) e Temi scaricabili per il vostro smartphone : Potete scaricare tutti gli sfondi ufficiali, gli sfondi animati (file APK) e provare i Temi (solo su smartphone Huawei) dei nuovi Mate 20: ecco il link per il download.Molti di voi sanno già che i prossimi Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro saranno annunciati dall’azienda cinese solamente il 16 ottobre 2018, ma gli esperti utenti del forum Xda Developers hanno una gradita sorpresa per voi.sfondi, sfondi animati dell’Huawei Mate 20 ...

Huawei Mate 10 Lite avvistato con Android 9 Pie su Geekbench : Huawei Mate 10 Lite avvistato su Geekbench con Android 9 Pie a bordo. L'aggiornamento potrebbe arrivare prima del previsto, ma non è detto che sia dietro l'angolo. L'articolo Huawei Mate 10 Lite avvistato con Android 9 Pie su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Wallpaper - sfondi animati e temi di Huawei Mate 20 sono disponibili per il download : Come confermato da Huawei durante l'annuncio di HiSilicon Kirin 980 il mese scorso, Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro saranno annunciati ufficialmente il 16 ottobre. Grazie al team di XDA sono disponibili al download gli sfondi e i temi della prossima serie Huawei Mate 20 applicabili su altri dispositivi Android. L'articolo Wallpaper, sfondi animati e temi di Huawei Mate 20 sono disponibili per il download proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Pro : ricarica wireless delle Freebuds Pro - nuove funzioni software e ricarica rapida : Huawei Mate 20 Pro si mostra in nuove immagini suggerendo la possibilità che sia possibile ricaricare in modalità wireless gli accessori. Parecchie le novità anche dal punto di vista del software. L'articolo Huawei Mate 20 Pro: ricarica wireless delle Freebuds Pro, nuove funzioni software e ricarica rapida proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Wallpaper Download Sfondo Originale : Huawei Mate 20: scarica in anteprima gli sfondi stock e i Wallpaper ufficiali del nuovo smartphone | Download Wallpaper Stock Ufficiali Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Wallpaper HD Voglia di Huawei Mate 20? Ecco tutti i Wallpaper ufficiali da scaricare gratis in HD. Sei sempre alla ricerca del Wallpaper più bello, particolare ed alla […]

Huawei Mate 20 Wallpaper Download Sfondo Originale : Huawei Mate 20: scarica in anteprima gli sfondi stock e i Wallpaper ufficiali del nuovo smartphone | Download Wallpaper Stock Ufficiali Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Wallpaper HD Voglia di Huawei Mate 20? Ecco tutti i Wallpaper ufficiali da scaricare gratis in HD. Sei sempre alla ricerca del Wallpaper più bello, particolare ed alla […]

Huawei Mate 20 potrebbe “sfidare” l’elegante Green Emerald di Samsung : Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro potrebbero essere commercializzati in almeno quattro colorazioni: oltre alle classiche Nero e Blu e alla particolare Twilight potrebbe arrivare un verde scuro (dark Green). L'articolo Huawei Mate 20 potrebbe “sfidare” l’elegante Green Emerald di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Anche Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro in Twilight - parola di Quandt : Huawei potrebbe riproporre la colorazione Twilight su altri nuovi smartphone secondo quanto ipotizzato da Roland Quandt su Twitter. Nello specifico i prossimi dispositivi che potrebbero sfoggiare questa particolare soluzione cromatica potrebbero essere niente meno che i nuovi Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro, oltre a Huawei Y9 (2019). L'articolo Anche Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro in Twilight, parola di Quandt proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 e Huawei Mate 20 Pro : i vetri temperati anticipano l’aspetto frontale degli smartphone : Quello che è appena terminato è stato un fine settimana ricchissimo: Gizmochina, celebre blog specializzato in dispositivi di origine asiatica, ha pubblicato alcune […] L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 e Huawei Mate 20 Pro: i vetri temperati anticipano l’aspetto frontale degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Huawei irride iPhone XS - XS Max e XR e loda l’immobilismo Apple - Mate 20 di un altro pianeta : Huawei sa il fatto suo e ha pensato di denigrare iPhone XS, XS Max e pure XR immediatamente dopo il loro lancio nella presentazione del 12 settembre. Naturale come un competitor parli male dei prodotti concorrenti, fa parte del gioco. Ma l'occasione per il produttore cinese è più che ghiotta per promuovere, al contempo, la nuova linea Huawei Mate 20 in arrivo il prossimo 16 ottobre. Il giudizio di Huawei sui nuovissimi iPhone XS, XS Max e XR ...

Huawei Mate 20 Lite usare telefono come modem : usare il telefono Huawei Mate 20 Lite come modem e condividere internet con altre persone. Attivare Hotspot Wi-Fi sul telefono Android Huawei Mate 20 Lite

Come collegare Huawei Mate 20 Lite al Wi-Fi : Come si fa a collegare il telefono Android Huawei Mate 20 Lite alla rete Wi-Fi di casa ? La guida per connettere a internet lo smartphone Huawei

Huawei Mate 20 Lite Aumentare durata della batteria : La batteria dello smartphone Huawei Mate 20 Lite dura poco Ecco come Aumentare la durata della batteria e arrivare tranquillamente a fine serata con il telefono ancora acceso.