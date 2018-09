“Ho fatto casini immani” Fabrizio Corona show in tribunale insieme al figlio Carlos

Boschi : “Ho detto che avrei lasciato la politica e non l’ho fatto - ma non mi sembra così grave” : Maria Elena Boschi ammette di aver sbagliato a dichiarare che si sarebbe dimessa in caso di vittoria dei no al referendum costituzionale senza poi dare seguito all'annuncio: "Col senno di poi ho sbagliato. Ma l’ho detto perché credevo in quella battaglia. Se c’è ancora qualcuno che a 35 anni fa politica con passione, e magari si lascia scappare una frase per un eccesso di entusiasmo, non mi sembra così grave..!"-Continua a leggere

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “Ho fatto fatica a far funzionare le gomme al meglio - domani sarà una gara lunga” : Kimi Raikkonen ha fatto segnare il quinto miglior tempo nel Q3 delle qualifiche del GP di Singapore 2018, perciò sarà costretto a partire dalla terza fila insieme a Daniel Ricciardo. Il finlandese della Rossa ha commesso diversi errori nel primo giro lanciato, per poi migliorare notevolmente nel secondo ed arrivare ad un decimo di ritardo da Bottas (4°) e a meno di due dal compagno di squadra Sebastian Vettel. Il finnico ha poi analizzato ai ...

Antonella Clerici si racconta - da Portobello a La Prova del Cuoco : “Ho visto un pezzo del debutto e mi ha fatto un certo effetto…” : “Mi scusi ma sono alle prese con il trasloco tra i vari scatoloni“, inizia così la lunga chiacchierata con Antonella Clerici mentre si giustifica per i pochi minuti di ritardo. Sorride e racconta la fase del cambiamento, l’ennesimo per la ragazza partita da Legnano e che in trent’anni di carriera ha condotto quasi sessanta programmi. Lascia il porto sicuro, cambia città e si prepara per una nuova sfida. Il 27 ottobre, ...

ROMANO FENATI SI RITIRA : “Ho fatto UNA STRO***TA”/ Video Moto2 : "Mano sul freno? Volevo far calmare Manzi" : ROMANO FENATI si RITIRA: “Ho chiuso con le moto”. Video, l'annuncio dopo il gesto folle a Misano: “Anche Manzi ha sbagliato, lavorerò in ferramenta”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Chiusure domenicali - Brunetta : “Ho fatto il venditore ambulante. La folle proposta di Di Maio è di invidia sociale” : “Sentendo tale Di Maio, che non ha mai lavorato in vita sua, discettare di chiusura dei negozi la domenica, io, da figlio di venditore ambulante, non posso che avere una reazione spaventosamente negativa, perché viene colpita la libertà”. Così il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, commenta la decisione del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, sulla chiusura delle attività commerciali la domenica e nei giorni ...

Intervista ad Alessio Bernabei per Senza Filtri : “Ho fatto disastri ma non ho mai mentito a me stesso” (video) : Abbiamo incontrato Alessio Bernabei in occasione del rilascio del nuovo album, Senza Filtri, una vera svolta rispetto al predente disco da solista, Noi Siamo Infinito, risalente ormai a due anni fa. Senza Filtri è un album molto diverso da Noi Siamo Infinito. Alessio ci racconta che è frutto di una maturazione, "mi sono raccontato di più". Si dice inoltre soddisfatto dal punto di vista della struttura delle canzoni in quanto sono molto più ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 settembre : Belsito : “Ho lasciato 40 milioni Chiedete a Maroni e a Salvini” : L’intervista “Pronto a un confronto con Maroni e Salvini” Francesco Belsito – L’ex tesoriere della Lega: “Ho pagato solo io, ma io ho lasciato 40 milioni in cassa . Giorgetti? È Gianni Letta: c’era e c’è ancora” di Ferruccio Sansa Senti chi pirla di Marco Travaglio “Complotto”, “Watergate italiano”, “eversione”, “attacco alla democrazia”, “inchiesta con false prove per colpire il governo”, “pm deviati”. Sembrano parole di Matteo ...

MotoGp – Valentino Rossi per nulla insoddisfatto dopo le qualifiche di San Marino : “Ho fatto qualche errore ma…” : Le parole di Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di San Marino, nelle quali si è aggiudicato la settima casella in griglia di partenza per la gara di domani a Misano Pole position con record per Jorge Lorenzo a Misano: le qualifiche del Gp di San Marino hanno regalato tanto spettacolo, con la caduta di Marquez sul finale, che lo ha costretto a correre come se stesse disputando la finale mondiale dei 100 metri contro Usain ...

MotoGp – Dai fischi alla pace con Valentino Rossi - Marquez sincero : “Ho fatto un errore” : Marc Marquez, la pressione e la pace con Valentino Rossi: il leader della classifica piloti di MotoGp a cuore aperto E’ tutto pronto per il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Dopo la cancellazione della gara di Silverstone per la mancanza delle condizioni di sicurezza in pista, i piloti adesso si sfideranno sul circuito di Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. AFP/LaPresse In vista ...

“Ho fatto sesso con delle prostitute”. Choc generale per la dichiarazione della super vip : È sempre stata una star particolare, che ha vissuto una vita difficile, di eccessi. Droga. Depressione. Ha avuto un’infanzia complicata, infanzia che di certo ha condizionato la sua vita per sempre. Sapevamo di lei tante cose, anche pesanti. Ma non sapevamo una cosa che la riguarda e che circola insistente in questi giorni. La diva in questione ha spiegato nella sua autobiografia – che uscirà il prossimo 20 settembre – di aver trascorso ...

“Ho fatto una promessa ad Antonella Clerici”. Alla vigilia della Prova del cuoco - Elisa Isoardi dice tutto : “Antonella è per me un’amica e una ‘maestra’”. A dirlo, parlando della Clerici con l’Adnkronos, è Elisa Isoardi, neo conduttrice del programma ‘La Prova del cuoco’ in onda dal 10 settembre su Rai Uno. “Ci siamo sentite spesso e continueremo a farlo durante l’anno” ha detto Isoardi. Anzi, aggiunge la compagna del vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

US Open – Fognini non si risparmia critiche - Fabio beffardo con se stesso : “Ho fatto schifo” : Fabio Fognini ko contro Millman agli US Open 2018, il tennista italiano non si risparmia critiche: le sue parole dopo la sconfitta Ieri ha salutato gli US Open 2018 anche l’ultimo tennista italiano rimasto in tabellone, che coincideva con ogni probabilità con l’azzurro su cui si poggiavano le speranze più rosee dell’Italia di andare più avanti possibile nel torneo americano. Fabio Fognini, numero 14 della classifica Atp, ...

Us Open – Fognini non si risparmia critiche - Fabio beffardo con se stesso : “Ho fatto schifo” : Fabio Fognini ko contro Millman agli Us Open 2018, il tennista italiano non si risparmia critiche: le sue parole dopo la sconfitta Ieri ha salutato gli Us Open 2018 anche l’ultimo tennista italiano rimasto in tabellone, che coincideva con ogni probabilità con l’azzurro su cui si poggiavano le speranze più rosee dell’Italia di andare più avanti possibile nel torneo americano. Fabio Fognini, numero 14 della classifica Atp, ...

“Ho visto quello che ha fatto a mamma”. Orrore : l’ha uccisa così - davanti alla figlia : Ha ucciso brutalmente la compagna di fronte alla figlia. Un gesto folle che ha poi confessato ai poliziotti prima di finire subito in manette ma la piccola, 3 anni appena, non dimenticherà mai l’immagine della donna “con gli occhi chiusi e il sangue sul viso”. Agli agenti ha detto che non riusciva a spiegarsi il perché la sua mamma fosse in quello stato. Poco prima la bambina, che come detto ha assistito al terribile omicidio della ...