Haftar | ' Roma restituisca teschi ribelli Libia era fascista'

Libia - l’ambasciatore Perrone rimane a Roma “per motivi di sicurezza”. Ma è lui l’ostacolo agli accordi con Haftar : L’ambasciatore Giuseppe Perrone per il momento non tornerà in Libia “per motivi di sicurezza”, nonostante la sede diplomatica di Tripoli sia “aperta e operativa”. Dietro la diplomatica spiegazione fornita dal ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, in audizione davanti alle Commissioni Esteri di Camera e Senato, se ne nasconde una di carattere strategico: il diplomatico italiano non è ben visto, per usare un ...

Haftar - terza mossa contro l'Italia : boicotterà la Conferenza di Roma : Khalifa Haftar ha messo nel mirino l'Italia. Il generale sta mettendo in campo una strategia in più fasi. Prima mossa: l'ambasciatore non è più gradito. Seconda mossa: per i protettori di Serraj non vi sono porti sicuri in Libia. terza mossa: tribù e milizie a lui fedeli in Cirenaica, così come il governo di Tobruk, boicotteranno la Conferenza di Roma sulla Libia del prossimo autunno. Lo scontro è a ...