Guida autonoma | ecco le strategie del Gruppo PSA

Peugeot svela il concept e-Legend : il futuro è elettrico e a Guida autonoma : Il brand del lone offre una visione entusiasmante del futuro: il piacere di guida prende la forma di un veicolo affascinante...

Peugept e-LEGEND Concept : la sportiva vintage a Guida autonoma che cancella la noia [FOTO] : Con questo nuovo prototipo la Casa del Leone esplora nuovi territori proponendo un futuro tecnologico pulito e intelligente Peugeot svela l’incredibile e-LEGEND Concept, un prototipo che conferma che la noia non fa parte del suo DNA, perché autonomo non fa rima con monotono e perché la transizione energetica non cancellerà 120 anni di storia dell’automobile. Questa visione entusiasmante del futuro del piacere di guida prende la forma di un ...

L’auto a Guida autonoma che diventa salotto : il progetto di Ikea : Un po’ auto, un po’ salotto. Ma anche un po’ negozio, ospedale o bancarella. È un progetto che guarda al futuro delle auto a guida autonoma cercando di reinventare già da ora gli spazi su ruote, quello presentato dal laboratorio sperimentale di Ikea, lo Space10, in collaborazione con i creativi del f°am Studio: battezzato – appunto – Spaces on Wheels ci presenta una serie di possibili declinazioni dei veicoli del futuro, sempre più ...

Ferrari : no auto a Guida autonoma - ma presto tecnologie avanzate : Maranello, 18 set., askanews, - Non si vedrà una Ferrari a guida autonoma sulle strade, ma l'azienda automobilistica di Maranello a breve presenterà 'sistemi di guida avanzati'. Lo ha annunciato il ...

Il futuro dei veicoli a Guida autonoma è già qui (e si muove benissimo in un labirinto di vetro) : Immaginate di essere alla guida di un mezzo lungo 11 metri e che pesa 33 tonnellate e di doverlo parcheggiare a Milano, in pieno centro. Una prospettiva senza dubbio stressante e un po’ ai limiti, certamente non desiderabile. Pensate allora di dover manovrare lo stesso veicolo in un labirinto di vetro di 1740 metri quadri, senza fare danni. È probabile che qualcuno possa non sentirsi all’altezza del compito e decida di declinare, ...

Guida autonoma - Volkswagen punta a un'alleanza per standard comuni : Il gruppo Volkswagen sarebbe in cerca di potenziali alleati nel settore automobilistico per lo sviluppo di standard industriali per la Guida autonoma. quanto rivelato da Automotive News Europe sottolineando come il produttore automobilistico tedesco abbia già avviato trattative con più di 15 possibili partner per creare un'alleanza di settore che consenta ai singoli membri di condividere costi di sviluppo e ottenere una miglior protezione ...

BMW Motorrad presenta la R1200 GS a Guida autonoma : In occasione del BMW Motorrad Techday 2018, la divisione due ruote del marchio dell'elica blu ha presentato la sua prima...

BMW R1200 GS a Guida autonoma : BMW Motorrad ha presentato la sua prima moto autonoma. Nell’area test del gruppo BMW di Miramas, nel sud della Francia, una BMW R 1200 GS, muovendosi come per magia, ha fatto il suo primo giro davanti ai giornalisti presenti. Sviluppato dall’ingegner Stefan Hans e dal suo team, il veicolo parte in modo indipendente, accelera, gira […] L'articolo BMW R1200 GS a guida autonoma sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Guida autonoma - anche in italia scatta la rivoluzione 5G : Tradotto, significa creare le basi per mettere efficacemente in rete i sistemi di bordo dei veicoli, renderli capaci di dialogare tra loro, con l'infrastruttura e con ogni dispositivo del mondo ...

Mercedes Vision Urbanetic - il prototipo “trasformista” a Guida autonoma – FOTO : L’ultimo prototipo a trazione elettrica messo a punto da Mercedes si chiama Vision Urbanetic e anticipa un veicolo a guida completamente autonoma – privo quindi della postazione riservata al driver – in grado di trasportare persone e merci: la base meccanica e motoristica rimane la stessa, mentre a seconda delle necessità di trasporto cambia l’abitacolo. Infatti, grazie a passo e carreggiate a lunghezza variabile e alla presenza di ...

Bmw - in costruzione un nuovo simulatore per testare la Guida autonoma : Cento milioni di euro: tanto sta investendo Bmw per dotarsi di un nuovo simulatore di guida. Anzi, di un vero e proprio Driving Simulation Center, che nascerà a Monaco nel quartiere Milbertshofen, dove a metà agosto sono iniziati i lavori per la sua costruzione. Si tratta di una struttura avanzata, in grado di effettuare test virtuali su quella che sarà la colonna portante della mobilità futura: la guida autonoma. I sistemi di assistenza alla ...

Volvo Cars presenta la nuova concept car 360c con Guida autonoma [GALLERY] : 360c, la nuova concept car di Volvo Cars con guida autonoma: immaginare un nuovo equilibrio fra lavoro e tempo libero e un nuovo futuro per le nostre città Dove scegliereste di vivere se poteste recarvi al lavoro ogni giorno utilizzando un ufficio mobile comodo, funzionale, connesso, che si sposta utilizzando la tecnologia della guida autonoma? E se il servizio fosse reso disponibile su richiesta, previo abbonamento? O se invece venisse ...

BMW - Un nuovo centro per la Guida autonoma a Monaco : Il Gruppo BMW ha diffuso i dettagli del nuovo Driving Simulation Centre che sarà costruito a Monaco di Baviera. I lavori sono stati avviati nel mese di agosto e sono previste in totale 14 postazioni su 11.400 metri quadrati. La struttura ospiterà 157 addetti e sarà operativa a partire dal 2020 grazie a un investimento di circa 100 milioni di euro. La struttura si trova nell'area del BMW Group Forschungs und Innovationszentrum (BMW FIZ), il ...

Guida autonoma - FCA investe 30 milioni di dollari in un centro prove del Michigan : Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha stanziato 30 milioni di dollari per ammodernare un centro prove nel Michigan e adeguarlo alle esigenze legate allo sviluppo delle tecnologie per la Guida autonoma. L'investimento riguarda, in particolare, il Chelsea Proving Grounds, una struttura a circa un'ora di auto da Detroit, già utilizzata negli ultimi anni per portare avanti la collaborazione con la Waymo, l'azienda responsabile del progetto della ...