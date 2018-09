Guerra commerciale | Jack Ma avverte su possibile durata ventennale

Dollaro forte - rischio politico e Guerra commerciale : vincitori e vinti tra gli emergenti : ... questi Paesi generalmente non condividono gli stessi rischi idiosincratici di Argentina e Turchia, tuttavia devono tutti far fronte ad alcune sfide, che si tratti del rallentamento dell'economia o ...

Dazi - Cina replica a Trump : Usa ko per 60 miliardi/ Ultime notizie - borse Ue ok anche con Guerra commerciale : Trump : nuovi Dazi contro la Cina per 200 miliardi di dollari. Ultime notizie , guerra commerciale senza fine fra gli Stati Uniti e il resto del mondo: ecco le Ultime mosse(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 10:06:00 GMT)

Guerra commerciale - Trump imporrà dazi da $200 miliardi contro Cina a partire dal prossimo 24 settembre : Come anticipato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump imporrà ulteriori dazi doganali sui prodotti importati dalla Cina , per un valore complessivo di 200 miliardi di dollari. I dazi entreranno ...

Fed - Beige Book : Guerra commerciale spaventa aziende - investimenti in capitale spesso rimandati : Qualche distretto ha assistito a un aumento delle pressioni inflazionistiche, con costi di input in rialzo a causa dei dazi doganali, mentre la maggior parte ha rilevato preoccupazioni sul commercio, ...

Guerra commerciale : Stati Uniti propongono nuovo round di trattative alla Cina - stampa - : Stati Uniti e Cina sarebbero in procinto di accordarsi su un ulteriore round di trattative per evitare nuove sanzioni da parte della prima economia. A dirlo è il Wall Street Journal. L'iniziativa sarebbe arrivata dall'amministrazione statunitense ed i relativi incontri potrebbero tenersi nelle prossime settimane.

Stati Uniti tra Guerra commerciale con la Cina e sanzioni russe : In questo contesto assistiamo a una seria sfida per tutta l'economia globale, in particolare per l'Asia-Pacifico". Fai trading con un conto demo gratuito su Alvexo! Ovviamente, si possono assumere ...