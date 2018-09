Gruppo PSA - Dal 2019 tutti i modelli con l' elettrico o l' ibrido plug-in

Gruppo PSA - Accordo con Soundhound per i sistemi di assistenza vocale : Il Gruppo PSA ha stretto un Accordo con Soundhound per installare sui propri veicoli a partire dal 2020 un sistema di intelligenza artificiale. La start-up americana sta mettendo a punto un assistente virtuale dedicato capace di interagire vocalmente con il guidatore attraverso un dialogo naturale. La tecnologia Deep Meaning Understanding permette di comprendere e analizzare domande multiple e fornire risposte adeguate in tempo reale.Dal 2020 ...

Opel in grande crescita dopo l’acquisizione da parte del Gruppo PSA : Opel ormai fa parte di Groupe PSA da dodici mesi ed è sulla strada giusta per scrivere la storia di una rinascita. scorsa settimana la Casa ha comunicato un profitto semestrale di 502 milioni di euro L’azienda ha raccolto le forze, sfruttato le sinergie e liberato tutto il potenziale del marchio. Grazie a PACE! Opel diventerà una società in grado di produrre utili, puntando molto su l’elettrificazione dei suoi modelli e più in generale ...