ilfattoquotidiano

: Grosseto, vince 5 milioni di euro al gratta e vinci: “Sono troppi, li do in beneficenza” - fattoquotidiano : Grosseto, vince 5 milioni di euro al gratta e vinci: “Sono troppi, li do in beneficenza” - GiulemanidaiGiu : Grosseto, vince 5 milioni di euro al gratta e vinci: 'Sono troppi, li do in beneficenza' - Il Fatto Quotidiano | Bl… - silvialinvito : RT @fattoquotidiano: Grosseto, vince 5 milioni di euro al gratta e vinci: “Sono troppi, li do in beneficenza” -

(Di venerdì 21 settembre 2018) “Quel che non ho potuto avere in vita mia voglio che l’abbiano gli altri”. E’ quanto ha dichiarato agli amici la donna di 50 anni che il 12 settembre scorso ha vinto 5dial. A riportarlo al quotidiano Il Tirreno sono i titolari della tabaccheria didove è avvenuta lata. “Non aveva i soldi per l’affitto e ora vuole aiutare chi è in difficoltà”, dice Gianluca D’Ascoli ai giornalisti. Perché il progetto che la donna vuole finanziare è proprio il suo: “Mi ha assicurato una cifra che non immaginavo nemmeno per ristrutturare un casale dove vorremmo accogliere bambini con handicap e con difficoltà, mi sono venute le lacrime agli occhi”, ha raccontato in un’intervista a Radio Capital. Dal giorno dellata è passata una settimana. Un tempo in cui la donna non si è fatta vedere nella ...