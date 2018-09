Grosse novità per i Samsung Galaxy e le app preinstallate | aggiornamenti vari e requisiti

Grosse novità in vista anche per Whatsapp Web : occhio al rilascio di inizio agosto : Pare sia imminente il rilascio di un nuovo aggiornamento anche per Whatsapp Web, che fa il paio con quello riguardante l'app nella sua versione classica, ottimizzata per Android e iPhone. Dopo le novità condivise su queste pagine nella giornata di ieri, in riferimento all'app mobile, oggi 1 agosto tocca infatti concentrarsi sulle migliorie che a strettissimo giro dovremmo toccare con mano con la variante dedicata a chi chatta su Whatsapp anche ...

Grosse novità per gli Asus ZenFone : dal 31 luglio corposo aggiornamento per ASUS Gallery : Stanno venendo alla luce proprio in queste ore alcune novità che riguardano tutti gli utenti in possesso di un ASUS ZenFone, considerando il fatto che oggi 31 luglio è stata segnalata la disponibilità di un nuovo aggiornamento concentrato su ASUS Gallery. La questione, in modo diverso, investe fondamentalmente diverse generazioni di device, anche se come potremo notare dall'approfondimento di oggi è escluso al momento l'ASUS ZenFone 3 da un ...

Claudio Baglioni ha annunciato Grosse novità per il prossimo Festival di Sanremo : La 69esima edizione sarà divisa in due: il concorso per gli artisti emergenti sarà a dicembre e avrà due vincitori, che poi potranno partecipare alla gara con gli artisti affermati a febbraio The post Claudio Baglioni ha annunciato grosse novità per il prossimo Festival di Sanremo appeared first on Il Post.

Fca convoca d'urgenza i cda. In arrivo Grosse novità per sostituire Marchionne : Ha ricoperto analoghi incarichi anche in Kraft Foods ed è stato nel consiglio di amministrazione della messicana America Movil, il quarto operatore di telefonia mobile al mondo per numero di abbonati,...