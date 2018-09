Gratta e Vinci da due milioni di euro in una tabaccheria vicina al ponte

Diventa milionaria con il "Gratta e vinci" e dona i soldi per realizzare un centro disabili : Con una parte dei soldi vinti al gratta e vinci comprerà la casa a rischio sfratto, ma con gli altri vuole aiutare amici e...

Gratta e Vinci - exploit nelle Marche : vinti due milioni di euro : SENIGALLIA - Colpo grosso. Ed è già caccia al Vincitore. O Vincitrici? La fortuna passa per le Marche e precisamente a Senigallia grazie al 'Il Miliardario Maxi' di Gratta e Vinci, è stata realizzata ...

“È per te”. Regala al figlio un Gratta e vinci. Ma non poteva certo immaginare… Cosa c’era là sotto : “Sa che fa, non mi dia il resto ma quel Gratta e vinci lì. Ha visto mai?!”. Già, chissà quante volte questa scena si è ripetuta nella vostra vita, magari dopo aver sorseggiato un buon caffè in un bar-tabacchi durante una pausa da lavoro. Quella monetina che toglie via tutto il grigio e pian piano dà l’illusione di un improvviso cambiamento nella vostra vita. Beh, il 99% delle volte è solo un brivido che scorre lungo la schiena ...

“Spero ti porti fortuna” : papà regala un Gratta e vinci da 5 euro - la vincita è milionaria : Un biglietto regalato, un augurio di cuore e poi la festa. Sono andate così le cose per un operaio, sposato e padre di una bimba, che domenica 16 agosto ha vinto due milioni di euro con un biglietto da 5 euro di “Turista per sempre”, acquistato nel bar Festival, in via Casal del Marmo, a Roma. Come riporta ilMessaggero.it, ad offrire il biglietto al fortunato operaio romano sarebbe stato il papà pensionato, che gli avrebbe detto “Dai, spero ti ...

“5 milioni al Gratta e Vinci!”. Tutto falso. E il motivo della recita vi lascerà basiti : Gratta e Vinci: chi non sogna di sbancare il lunario così, Grattando semplicemente una decina di numeri dopo aver speso pochi euro? Alcune vincite cambiano la vita. Come quella di 5 milioni di euro registrata qualche giorno fa a Grosseto, in Toscana. La dea bendata ha baciato una donna, residente in città, che ovviamente è rimasta anonima ma che nel locale dove ha acquistato il biglietto vincente spendendo venti euro, ha avuto una ...

Grosseto - compra Gratta e vinci e scopre di avere vinto 5 milioni : sviene in tabaccheria : La donna alla fine si è ripresa con l'aiuto dei proprietari della ricevitoria e, dopo aver festeggiato brevemente con loro, ha fatto perdere le proprie tracce, pregando tutti di non rivelare la sua identità. "Una signora che si merita tutta questa fortuna perché è davvero una persona perbene" ha spiegato il titolare della ricevitoria.Continua a leggere

“Non ci credevo”. Vince 1 milione al Gratta e Vinci - poi il gesto spiazzante : La dea bendata colpisce ancora. Qualcuno, grazie a un Gratta e Vinci, sta per iniziare una nuova vita. La fortuna gira e stavolta si è fermata ad Arezzo, in Toscana, dove grazie a un biglietto di lotteria istantanea è stata registrata la Vincita di un milione di euro. Avete letto bene: un milione di euro. Il fortuntato ha tentato la svolta acquistando un ‘100X’, che è un Gratta e Vinci che costa 20 euro in cui si moltiplica ...