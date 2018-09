Grande Fratello Vip 2018 Francesco Monte nel cast | importante scelta prima di entrare

Dramma Lory Del Santo - mio figlio si è tolto la vita - il Grande Fratello la mia terapia : Lory Del Santo, mio figlio Loren si è tolto la vita. La rivelazione a Verissimo, “vado al GF come terapia” “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”. E’ la rivelazione shock di Lory Del Santo, ospite sabato 22 settembre di Verissimo su Canale 5. L’attrice – che nel 1991 ha già perso Conor, il ...

Corona e Zoe si sono lasciati per colpa di Patrizia Bonetti del Grande Fratello : Fabrizio Corona e gli sms di Patrizia Bonetti del Grande Fratello: per questo motivo Zoe Cristofoli è andata via È Patrizia Bonetti la causa della rottura tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli. A rivelarlo il settimanale Spy, nel numero in edicola venerdì 21 settembre. È stata l’ex gieffina a scrivere degli sms bollenti all’ex re […] L'articolo Corona e Zoe si sono lasciati per colpa di Patrizia Bonetti del Grande Fratello ...

Eleonora Giorgi verso il Grande Fratello Vip : «Nella casa voglio prendere una sbandata» : 'Vorrei prendermi una sbandata', la nuova edizione del Grande Fratello Vip vede la presenza di Eleonora Giorgi , a cui non dispiacerebbe trovare l'amore nella casa. Grande Fratello Vip 3, La lista ...

Francesco Monte al Grande Fratello Vip : parla finalmente Antonio Ricci : Le parole di Antonio Ricci sulla partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip Antonio Ricci ha finalmente parlato dei recenti gossip sulla partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip. Secondo i pettegolezzi l’ideatore di Striscia la notizia avrebbe imposto un aut aut a Mediaset riguardo la presenza del tarantino nella Casa più spiata […] L'articolo Francesco Monte al Grande Fratello Vip: parla finalmente ...

Grande Fratello Vip - Antonio Ricci : "Mai ostacolato l'ingresso di Monte nella Casa - più bestie entrano e più siamo contenti" : L'autore del noto tg satirico smentisce le recenti indiscrezioni che lo vedevano protagonista di una guerra in Casa Mediaset contro l'ex tronista.

Lory Del Santo : «Mio figlio si è tolto la vita. Per questo avevo rinunciato al Grande Fratello Vip ma ora voglio partecipare» : Lory Del Santo e Silvia Toffanin «Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale». Queste le parole con cui si apre il racconto di Lory del Santo, ospite sabato 22 settembre, alle ore 16.10 a Verissimo. Lory parla per la prima volta della morte del figlio Loren avvenuta circa un mese fa: ““Mi sono distrutta la mente in questo periodo ...

Francesco Monte al Grande Fratello Vip? 'Bene - più bestie ci sono meglio è...' - l'insulto del super vip : Antonio Ricci , durante la conferenza stampa della nuova edizione di Striscia la notizia , parla del Grande Fratello Vip : 'Quando ho visto la copertina di Sorris i non ne conoscevo uno. Per Restelli ...

Grande Fratello Vip - la bomba di Alfonso Signorini : 'Ecco chi è la nuova Belen Rodriguez' : Confermato il cast, adesso parla l'opinionista del Grande Fratello Vip , Alfonso Signorini . In attesa di vederlo in azione da lunedì 24 settembre su Canale 5, attraverso il settimanale che dirige, ...

Grande Fratello Vip - grossa sorpresa in aeroporto : Francesco Monte e Giulia Salemi si incontrano e... Beccati : Sono gli ultimi momenti di libertà prima della loro reclusione nella casa più spiata di Italia per Giulia Salemi e Francesco Monte . I due prossimi concorrenti della terza edizione del Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip 3 : Antonio Ricci smentisce l’ultimatum per la partecipazione di Francesco Monte : E’ di questi minuti la smentita ufficiale di Antonio Ricci dagli account social della trasmissione Striscia la Notizia del suo fantomatico ULTIMATUM alla partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3. Antonio Ricci smentisce l’ultimatum a Monte per il reality di Canale 5 – Grande Fratello Vip In questi giorni si era fatto un gran parlare sulla partecipazione dell’ex tronista di Uomini e Donne, Monte al reality condotto da ...

Grande Fratello Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Lavori in corso per la prossima edizione del reality show di Canale 5, in onda a partire da lunedì 24 settembre. Ecco tutte...

Chi è Giulia Salemi? L’italo-iraniana (sexy sui social) che professa la sua castità al Grande Fratello Vip [GALLERY] : Giulia Salemi tra castità e voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo: l’italo-iraniana nel cast del Grande Fratello Vip 3 Tra i personaggi del cast del Grande Fratello Vip 3 c’è anche Giulia Salemi. La bellissima 25enne, nuova concorrente del reality di Canale 5, ha conosciuto la popolarità grazie alla sua partecipazione nel 2016 alla Mostra del Cinema di Venezia. In tale occasione, al fianco di Dayane Mello, ...