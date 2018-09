Governo lavora su dl sicurezza e migranti | possibile unificazione

RIFORMA PENSIONI 2018/ Governo lavora a Quota 100 con 35 anni di contributi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Governo lavora a Quota 100 con 35 anni di contributi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 settembre.Secondo quanto riportato dall’Huffington Post e dal Secolo d’Italia, il Governo starebbe lavorando a una proposta di Quota 100 che possa portare il requisito minimo contributivo richiesto a 35 anni, anche se c’è chi si oppone e “vorrebbe alzare l’asticella ad almeno 36-37”. ...

Salvini-M5s - è tensione : "così non si lavora"/ Ultime notizie Governo - leader Lega furioso : ecco perchè : Salvini-M5s, è tensione: "così non si lavora". Ultime notizie Governo, leader Lega furioso con gli alleati pentastellati: ecco cos'è successo le scorse ore(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 21:57:00 GMT)

Negozi chiusi la domenica - il Governo ci lavora : I consumatori si dividono sull'opportunità o meno di trovare centri commerciali e supermercati sempre aperti. Anche se il cambio di abitudini del giorno festivo è ormai una realtà -

Brexit - gli agricoltori potranno reclutare 2.500 migranti all'anno : «È il piano del Governo per arginare la mancanza di lavoratori ... : Il ministro dell'Interno Sajid Javid ha affermato: 'Gli agricoltori britannici sono vitali per l'economia del Regno Unito e il governo cercherà di sostenerli in ogni modo possibile. Questo progetto ...

Lasciamoli lavorare : un recap del complicato agosto del Governo Conte : ... "di cui metà per sterilizzare gli aumenti dell'Iva." Una delle coperture, come chiarisce in una intervista al Sole 24 Ore il ministro dell'Economia Tria, dovrebbe attingere dai 9 miliardi spesi ...

Ilva - Landini : “Governo ha convocato tavolo? Andiamoci. Delitto sarebbe chiusura e licenziamento dei lavoratori” : “Dobbiamo andare all’incontro convocato dal governo sull’Ilva e poi verificare quello che emerge da lì”. Lo ha detto il segretario confederale Cgil nazionale Maurizio Landini, a margine di un incontro alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, dopo l’annuncio della convocazione di un incontro con sindacati e azienda da parte del governo (previsto per il 5 settembre). “Dobbiamo ...

Genova - nuovo ponte pronto fra 5 mesi a costo zero? Al Governo non interessa - a chi lavora sì : ...in collegamento con gli studi del canale televisivo Class Cnbc, versione italiana del canale paneuropei Cnbc Europe che trasmette notizie economiche da tutto il mondo 24 ore su 24, è stato il ...

Tria : Governo lavora a maxi piano investimenti infrastrutture - niente alibi su vincoli bilancio Ue : Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, conferma l'assoluta necessità di un grande piano di rilancio degli investimenti pubblici in infrastrutture "a cui il MEF assieme agli altri ministeri sta già lavorando, ...

Il Governo lavora alla pace fiscale per recupero di 3 - 5 mld nel 2019 : Una cifra al di sotto di quella immaginata qualche tempo fa. Una 'una tantum' che però, dicono al Mef, non sarebbe un condono, prevista il prossimo anno per non sovrapporsi alla rottamazione -

Conte : Governo lavora davvero per Paese : 23.24 "Approvato il decreto Dignità alla Camera, un primo importante passo in avanti per la lotta al precariato, il contrasto all'azzardo e la semplificazione fiscale". Così su Twitter il presidente del Consiglio, Conte. Il premier si dice poi "orgoglioso di guidare un governo che lavora per cambiare davvero questo Paese".

Lasciamoli lavorare : un recap del surreale luglio del Governo Conte : ... il Ministro delle politiche comunitarie Savona"quello famoso per essere euroscettico, e che Mattarella non ha voluto all'Economia"spiega in un'audizione parlamentare: "Mi dicono, tu vuoi uscire dall'...

Lavoro : Bernini - Governo contro imprese e lavoratori : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Il governo giallo-verde con la solita propaganda cerca di mascherare la verità, ma giorno dopo giorno si conferma contro le famiglie, le imprese e contro i lavoratori”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, a margine dell’incontro pubblico “Forza Italia – Stati generali in Abruzzo” in corso all’Aurum di Pescara.“Vara dl ...