Google ha spiegato come funziona il sistema di utilizzo dei dati degli utenti Gmail

Dino - il gioco di Chrome spiegato da Google : Chrome Dino è uno degli easter egg di Google Chrome, il videogioco di tipo infinite runner che ha per protagonista un Dinosauro e appare quando la connessione internet è assente. Un gioco senza troppe pretese, da eseguire premendo la barra spaziatrice per saltare e il tasto freccia giù per abbassarsi, che compie 4 anni e che Google celebra facendone raccontare le origini a Edward Jung, a Sebastien Gabriel e Alan Bettes, membri del team che ha ...