Google Drive | arriva la pagina “Priorità” generata dall’IA | scoprite quali file

Piccole novità per Google Duo - YouTube - YouTube Music - Google Drive e App Google : La scorsa settimana Google ha rilasciato un aggiornamento per numerose delle proprie app presenti sul Play Store, ma non tutti sono stai particolarmente […] L'articolo Piccole novità per Google Duo, YouTube, YouTube Music, Google Drive e App Google proviene da TuttoAndroid.

Come fare il backup WhatsApp su Google Drive : Con lo stupore e il piacere da parte di tutti gli utenti, WhatsApp e Google hanno stretto un importante accordo. Finalmente è possibile fare dei backup WhatsApp su Google Drive in modo totalmente gratuito. Quindi, se possedete uno smartphone con sistema operativo Android, non occuperete più prezioso spazio di archiviazione su cloud. Ciò vuol dire che non avrete bisogno di sottoscrivere ulteriori abbonamenti, in quanto i backup non occuperanno ...

WhatsApp - il backup archivierà i dati su Google Drive ma non saranno protetti da cifratura : WhatsApp è uno dei sistemi di messaggistica istantanea preferito dagli utenti, insieme a Telegram e a Messenger di Facebook. Uno dei motivi, oltre per la facilita' e la velocita' di utilizzo, è il fatto che i dati scambiati dagli utenti tramite l'applicazione sono protetti da un sistema di cifratura end to end che garantisce gli utenti per la loro privacy. A tal proposito è di pochi giorni fa la notizia che WhatsApp ha raggiunto un'intesa con ...

I messaggi di WhatsApp saranno sì illimitati su Google Drive - ma senza crittografia end-to-end : I messaggi interni ai backup caricati su Google Drive perdono la crittografia end-to-end che invece caratterizza "i WhatsApp" L'articolo I messaggi di WhatsApp saranno sì illimitati su Google Drive, ma senza crittografia end-to-end proviene da TuttoAndroid.

Dove Trovare Backup WhatsApp Su Google Drive? : Dove si trova il Backup di WhatsApp su Google Drive? Come leggere Backup WhatsApp su Google Drive? Come visualizzare Backup WhatsApp su Google Drive? Backup WhatsApp su Google Drive: cosa devi sapere Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato a WhatsApp, la famosa app di messaggistica istantanea usata da milioni di persone in tutto il mondo. Oggi in particolare andremo a vedere […]

Backup manuali su Google Drive in arrivo su una versione futura di Android : Google è pronta a implementare su una futura versione di Android i Backup manuali su Google Drive per la gioia di chi è abituato a cambiare spesso smartphone ma non solo. L'annuncio arriva da Google Issue Tracker sebbene per ora non si sappia ancora se la funzionalità approdi già su Android 9 Pie. L'articolo Backup manuali su Google Drive in arrivo su una versione futura di Android proviene da TuttoAndroid.

Cambio per gli archivi - si passa da Google Drive a Google One : Negli Stati Uniti è possibile per gli utenti Google effettuare l’upgrade a Google One, il servizio annunciato dall’azienda per offrire uno spazio di archiviazione più ampio online e con nuovi servizi. Qualcuno nei mesi scorsi ha già potuto apprezzare o meno il nuovo corso e infatti gli utenti che sfruttavano con piani a pagamento il servizio di Google Drive sono passati a Google One con un aggiornamento automatico. Ora, come ...

Il backup di WhatsApp sarà illimitato e gratis su Google Drive : Grazie ad un accordo tra WhatsApp e Google, ora il backup su Google Drive sarà possibile usarlo gratis e senza limiti di spazio Il backup di WhatsApp sarà illimitato e gratis su Google Drive Salvare le proprie chat ormai è importante anche se si utilizza WhatsApp per lavoro ed è obbligatorio salvare chat e file […]

Backup WhatsApp illimitati su Google Drive - occhio a quelli vecchi : Da Pixabay Importante accordo tra Google e Facebook per far sì che tutti i Backup WhatsApp che vengono salvati su Google Drive non vadano a erodere spazio nei giga gratuiti messi a disposizione dal popolare servizio di archivio. Con un post sul blog ufficiale in lingua inglese WhatsApp ufficializza questo accordo molto importante stretto con il colosso con sede a Mountain View. La conseguenza è che tutte le foto, i video, i documenti e le ...

Backup Whatsapp senza limiti su Google Drive dal 12 novembre : Backup Whatsapp senza limiti su Google Drive, la società acquistata nel 2014 da Facebook ha annunciato la novità sul proprio portale. A partire dal 12 novembre tutti i Backup di più di un anno saranno cancellati, quindi attenzione. Nessun limite per i Backup Whatsapp La chat di messaggistica istantanea più famosa, utilizzata e sopravvalutata del mondo sta per introdurre una modifica che farà piacere a tutti i possessori di uno smartphone, ...

I backup di WhatsApp non verranno conteggiati nel limite di Google Drive : Grazie ad una nuova partnership tra Google e WhatsApp, gli utenti avranno gratuitamente il ??backup del proprio account sulla piattaforma cloud di Google L'articolo I backup di WhatsApp non verranno conteggiati nel limite di Google Drive proviene da TuttoAndroid.

Accordo tra Google e WhatsApp per il backup di foto e messaggi senza occupare spazio su Drive : Una mail ha raggiunto oggi in posta moltissimi utenti di Google e WhatsApp in tutto il mondo, per comunicare un cambiamento che riguarda i backup di WhatsApp su Google Drive . Chiunque abbia installato l'app di messaggistica istantanea sul proprio telefono e abbia un account Google , in ...