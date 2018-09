Google Assistant sta ricevendo il Material Design | eccolo in alcune immagini

Google Assistant per Android Auto sbarca oltreoceano : rilasciato in Germania : Il primo paese del Vecchio Continente in cui Google Assistant "si apre" ai conducenti è la Germania, e ciò fa ben sperare per l'Italia L'articolo Google Assistant per Android Auto sbarca oltreoceano: rilasciato in Germania proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant può ora controllare lo smartphone con Family Link : Google Assistant è ora in grado di "controllare" lo smartphone attraverso Family Link, il servizio che consente ai genitori di controllare i dispositivi dei figli, e di riconoscere la voce di un bambino.

La tecnologia Now Playing arriva in Sound Search in Google Assistant : La tecnologia Now Playing adesso viene sfruttata per potenziare Sound Search all'interno di Google Assistant.

Google Assistant migliore di Amazon Alexa e Siri a comprendere persone che parlano inglese non madrelingua : Stando ad uno studio condotto da Vocalize.ai, iGoogle Assistant si è comportato meglio rispetto ad Amazon Alexa e Apple Siri nella comprensione degli accenti

Google Assistant Routines non funziona correttamente con i dispositivi di terze parti : Google Assistant Routines è un'interessante funzione offerta dall'assistente virtuale di Google che permette a tutti gli utenti di creare o modificare attività personalizzate.

Google Assistant : la lista completa dei comandi in italiano : Rimanere aggiornati su meteo e ora Superate ogni fuso orario o avversità metereologica , o almeno partite prevenuti, in qualunque parte del mondo vi troviate o siate diretti, con questi comandi ...

Google Assistant diventa trilingue con un semplice trucchetto : Se il supporto bilingue non dovesse bastarvi, un semplice trucchetto vi consente di impostare tre lingue con cui interagire con Google Assistant. Appena annunciato a IFA 2018, il supporto multilingue per l'assistente di Google ha varie limitazioni che tale escamotage può per certi versi aggirare ampliandone di conseguenza le possibilità.

Da Esselunga lista della spesa con Google Assistant : Da qualche giorno, Esselunga “parla” con i propri clienti anche grazie all'Assistente Google, disponibile in italiano su...

Humax Vision è uno speaker-proiettore con Google Assistant e Android TV : Humax Vision è un'accessorio particolare che unisce uno speaker smart con Google Assistant ed un proiettore con Android TV.

Google Assistant ora può parlare due lingue in contemporanea : L'annuncio all'Ifa di Berlino: c'è anche l'italiano fra quelle associabili, per esempio nelle famiglie bilingue. E l'assistente virtuale continua a espandere il suo ecosistema degli oggetti connessi

Scopriamo come sarà Google Assistant con Pixel Stand - mentre i Pixel 3 raggiungono la FCC : Scopriamo il possibile aspetto di Google Assistant quando i nuovi Google Pixel 3 XL e Google Pixel 3 verranno inseriti nel Pixel Stand.

Marshall lancia i suoi primi altoparlanti intelligenti con Google Assistant e Amazon Alexa : In occasione dell'IFA 2018 di Berlino, Marshall ha annunciato Acton II e Stanmore II, smart speaker dotati di una sorta di design senza tempo

Google presenta numerose novità per Google Assistant : Oltre al mastodontico Google Home Max, a IFA 2018 Google ha annunciato numerose novità legate a Google Assistant, per una vita sempre più connessa.

I forni intelligenti di Electrolux integreranno Google Assistant in UE dall'inizio del 2019 : Il produttore di elettrodomestici Electrolux ha annunciato oggi che i suoi forni intelligenti supporteranno l'integrazione con l'assistente Google dall'inizio del prossimo anno. Gli utenti potranno quindi accendere e spegnere gli elettrodomestici, selezionare i programmi di cottura e regolare la temperatura da remoto e interagire con i forni traimite comandi vocali.