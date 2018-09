Golf – Portugal Masters | Paratore sale al quinto posto | Fisher sale in testa con un giro

Golf - European Tour 2018 : al Portugal Open Renato Paratore è quinto dopo due giri. Fisher - Herbert e Pepperell insieme al comando : Si è concluso da poco il secondo giro del Portugal Open, in corso di svolgimento sul par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura. Nell’ultima prova dell’European Tour che precede la Ryder Cup sono tre i giocatori al comando: gli inglese Oliver Fisher ed Eddie Pepperell hanno raggiunto a -12 l’australiano Lucas Herbert. Particolarmente spettacolare è stata la prova di Fisher, che dopo aver effettuato un primo giro ...

Golf - Portugal Masters – Buono l’inizio di Paratore e Bertasio : Manassero e Gagli a metà classifica - guida Herbert : Inizio positivo per Paratore (6°) e Bertasio (16°) al Portugal Masters: a metà classifica invece Manassero e Gagli, in testa l’australiano Herbert Renato Paratore è al sesto posto con 66 (-5) colpi e Nino Bertasio al 16° con 67 (-4) nel Portugal Masters (European Tour), iniziato sul percorso del Dom Pedro Victoria GC (par 71), a Vilamoura in Portogallo. A metà classifica Matteo Manassero, 71° con 70 (-1), e Lorenzo Gagli, 94° con 71 ...

