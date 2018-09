Golf | Portugal Masters – Buono l’inizio di Paratore e Bertasio | Manassero e Gagli a metà

Golf - European Tour 2018 : Luca Herbert svetta in testa al Portugal Masters - ottimo sesto Renato Paratore : L’australiano Luca s Herbert vola al comando del Portugal Masters , torneo incluso nel circuito dell’ European Tour 2018 , in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura, in Portogallo. Herbert ha concluso il primo round con 8 colpi sotto il par, frutto di una prestazione superba al cospetto di una platea di avversari di assoluto rilievo. Alle sue spalle, infatti, c’è un terzetto ...

Golf – Portugal Masters : quattro italiani in gara a Vilamoura : Eurotour: Paratore, Manassero, Bertasio e Gagli al Portugal Masters. In campo Thorbjorn Olesen e Sergio Garcia, due giocatori del team europeo di Ryder Cup L’European Tour fa tappa in Portogallo per la disputa del Portugal Masters (20-23 settembre) dove saranno presenti Renato Paratore, Matteo Manassero, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli. Sul percorso del Dom Pedro Victoria Golf Course, a Vilamoura,difende il titolo il danese Lucas Bjerregaard ...