Golf | Abruzzo Open – Paul Elissalde leader di classifica dopo la prima giornata

(Di venerdì 21 settembre 2018)è il migliorista dellagioranata dell’: il francese si piazza davanti all’italiano Raffaele Benatti Il franceseun ottimo giro in 62 (-9) colpi, e Raffaele Benatti, secondo con 63 (-8), sono stati i protagonisti delladell’, torneo in calendario nell’Alps Tour e ultimo appuntamento dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che si sta disputando sul tracciato del Miglianico& Country Club (par 71), a Miglianico (CH). Quattro giocatori in terza posizione con 65 (-6): il belga Kevin Hesbois, il sudafricano Albert Venter e i francesi Leo Lespinasse e Julien Foret. Buona partenza per l’amateur azzurro Kevin Latchayya che ha concluso settimo incon uno score di 66 (-5) insieme alspagnolo della money list Santiago Tarrio, all’austriaco Uli Weinhandl e ...