“Gli amici hanno visto tutto” Matteo | la tragedia a 13 anni | un paese sotto choc

(Di venerdì 21 settembre 2018) Un ragazzo di 13è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto a Quart, vicino ad Aosta. Il giovane, in sella a una bici, si è scontrato frontalmente con un’auto sulla strada verso il castello di Quart, in frazione Rochet di sopra. È stata la polizia stradale a svolgere i primi accertamenti. Il tredicenne,Saulle, di Quart, arrivava dalla strada del castello insieme a tre coetanei. Figlio dell’architetto Michele Saulle e di Barbara Dufour,era in sella a una bici da corsa e indossava il casco. Lo schianto con l’auto Citroen C3, che proveniva dalla direzione opposta, è avvenuto in una strettoia, all’altezza di una curva verso destra. Sul luogo dell’incidente sono accorsi in pochi minuti 118, polizia stradale e gli psicologi della Usl VdA; ogni tentativo di rianimarlo si è purtroppo rivelato inutile. In base a una ...