Giulia De Lellis | addio definitivo a Damante | “Sono single e sto bene”

Giulia De Lellis : “Un post su Instagram non meno di 6 mila euro”. Numeri da capogiro per l’ex di Damante : Giulia De Lellis, l’ex gieffina della scorsa edizione del Grande Fratello Vip è diventata una influencer importante e ogni suo post social, su Instagram con esattezza, costa nientepopodimeno che 6.000 euro!! Qualcuno direbbe… Sti ca**i!!! Giulia De Lellis, un suo post su Instagram costa tanto Che il web abbia aperto nuove possibilità di lavoro non è una novità: basti pensare a Chiara Ferragni, felicemente convolata a nozze con Fedez lo scorso ...

Incredibile gaffe di Giulia De Lellis - la web influencer scambia Ed Sheeran per ‘Ron’ di Harry Potter : Uno scambio d’identità clamoroso per Giulia De Lellis, che commette un’altra gravissima gaffe in pubblico: ‘Ron’ di Harry Potter diventa Ed Sheeran Dopo le gaffe commesse dentro la casa del Grande Fratello Vip 2, Giulia De Lellis a distanza di quasi un anno ci ricasca in pubblico. L’erroraccio geografico sulla ‘capitale dell’Africa’, che per la web influencer è l’Egitto, non ha fermato ...

Andrea Damante - Giulia De Lellis e Sonia : Lidia Vella dice la sua : Lidia Vella si esprime sul tradimento di Damante con Sonia Lorenzini Lidia Vella ospite della trasmissione Non succederà di più su Radio Radio ha parlato del suo rapporto con Alessandro Calabrese, il quale ultimamente è stato al centro del gossip per aver rivelato il presunto tradimento di Andrea Damante con Sonia Lorenzini, durante il soggiorno di Giulia De Lellis nella Casa del GF Vip. L’ex gieffina ha affermato che dopo il caos ...