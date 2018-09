Giornate Europee del Patrimonio in Campania | da Pompei ai Campi Flegrei tutti gli

Giornate Europee del Patrimonio 2018 : eventi nei due Musei Regionali di Messina e Mistretta : Come disposto dall’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Sebastiano Tusa, per celebrare l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, i luoghi siciliani della cultura aderiranno alle Giornate Europee del Patrimonio: l’Arte di condividere, organizzate in tutto il Paese il 22 e/o 23 settembre prossimi. Il Polo Regionale di Messina per i Siti Culturali diretto da Caterina Di Giacomo ha previsto la partecipazione dei due Musei Regionali ...