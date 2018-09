Giochi 2026 - Giorgetti : "Vicenda chiusa" : 19.36 Ulteriore presa di posizione sulle candidature ai Giochi invernali 2026. "Ho già detto che per me la vicenda è chiusa. La scorsa settimana ho mandato una bozza di protocollo d'intesa alle tre città, chiedendo di sottoscriverla. Se la sottoscrivono può rinascere,ma mi sembra che non siano intenzionati a farlo e quindi la vicenda è chiusa". Queste le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo ...

Olimpiadi 2026 - Toninelli : “Torino scelta migliore”/ Giochi riaperti : “Ma il governo non metterà un euro” : Olimpiadi 2026, Toninelli: “Torino scelta migliore”. Giochi riaperti? “Ma il governo non metterà un euro”, ha precisato il ministro delle Infrastruttura. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:23:00 GMT)

Giochi 2026 - Toninelli rilancia Torino da sola : "È la scelta migliore - no alla candidatura a tre" : Continua la corsa a ostacoli per l'eventuale candidatura italiana per i Giochi invernali del 2016. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ora sostiene la corsa di Torino per le Olimpiadi 2026. Da sola, senza Milano e Cortina. E senza soldi dal governo

Toninelli sui Giochi del 2026 : 'Torino era la scelta migliore' : Il ministro dei Trasporti si schiera con la Appendino: 'Farci entrare anche Milano e Cortina' ha creato confusione'. 'La Lega? Troveremo un accordo'

Toninelli riaccende il braciere olimpico. M5S cambia ancora idea : "Per Giochi 2026 Torino scelta migliore" : iIl ministro Toninelli torna sulla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 e lo fa sostenendo la corsa di Torino. Da sola, senza Milano e Cortina: "Rimango personalmente dell'idea che quella di Torino sia la scelta migliore da tutti i punti di vista, anche da quello della convenienza economica e strutturale vista l'esperienza di altre olimpiadi", ha affermato a margine di un evento nel capoluogo piemontese. La candidatura a tre, per il ...

Giochi 2026 : Toninelli rilancia Torino : 13.50 "Rimango personalmente dell'idea che quella di Torino sia la scelta migliore sotto tutti i punti di vista,soprattutto della convenienza economica e strutturale,vista l'esperienza passata e che l'idea delle tre città sia caotica e difficilmente percorribile e anche la più costosa in termini di soldi pubblici".Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli a proposito della candidatura ai Giochi invernali 2026. "So che la Lega fa ...

Giochi 2026 - Giorgetti : 'Ok nuovo tavolo ma linea chiara' : 'Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso sulle Olimpiadi'. Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti lascia spiragli sulla possibilità di rimettere in ...

Giochi 2026 : il caso diventa politico : Dopo il pasticcio sulle candidature, e le polemiche sulle responsabilità, restano i due schieramenti. Da una parte i Cinquestelle, con la Appendino contrari ai Giochi, dall'altra l'asse lombardo ...

Giochi 2026 - Di Maio : "Senza soldi Stato" : 12.32 Olimpiadi sì, ma senza soldi dello Stato. Lo dichiara il vicepremier Luigi Di Maio: "Il Coni doveva scegliere tra tre candidature: siccome sono tre forze politiche diverse, il Coni ha detto 'facciamo le Olimpiadi del Nord' e così alla fine si è creato soltanto il caos per un cerchiobbottismo ben noto". "La situazione è impraticabile, quindi lo Stato non deve metterci un euro. Poi se ci sono Milano e Cortina con il Veneto e la Lombardia ...

Giochi 2026 - Appendino : "Manca chiarezza" : 12.15 Continua la discusione sulla candidatutura ai Giochi invernali 2026.La sindadaca di Torino,Chiara Appendino,ribadisce:"E' da irresponsabili andare avanti alla cieca. Torino non c'è perché la proposta manca di chiarezza e trasparenza.Vogliono garantire e finanziare le Regioni? Quali e in che misura?" Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ne fa una questione di prospettiva: "Mi aspetterei da chi governa il Paese e ha una visione di lungo ...

Giochi 2026 - il Coni a Losanna per tenere viva la candidatura italiana : Oggi il Coni sarà a Losanna dal Cio per cercare di tenere viva la speranza di una candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026, dopo che è saltata l'ipotesi a tre. Dal presidente del Coni e dal ...

Giochi 2026 : Appendino - errore corsa a 3 : ANSA, - TORINO, 19 SET - "Torino non si è tirata indietro, ha chiesto di avere chiarezza su certi elementi, la bozza di protocollo mandata dal sottosegretario Giorgetti non dava queste risposte. Se si ...

