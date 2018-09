Gilardino dice addio al calcio | diventerà allenatore

ilgiornale

: Un altro campione del mondo dice addio al calcio giocato: il futuro di Alberto #Gilardino sarà in panchina ?? - DiMarzio : Un altro campione del mondo dice addio al calcio giocato: il futuro di Alberto #Gilardino sarà in panchina ?? - FOXSportsIT : Alberto #Gilardino ha deciso di appendere scarpini e violino al chiodo: a 36 anni dice addio al calcio giocato ?? - ilmionapoli : Gilardino dice basta: il campione del mondo lascia il calcio giocato -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Albertobasta, il centravanti biellese ha deciso di lasciare il, per lui si profila un futuro da.Si ritira anche Alberto, eroe dei Mondiali 2006 in Germania e uno dei bomber più prolifici degli ultimi anni. Lascia ildopo aver siglato la bellezza di 188 gol in 514 presenze, è attualmente al nono posto della classifica dei migliori realizzatori della serie A e 19 marcature in 57 presenze con la Nazionale, esperienza culminata con la vittoria dei Mondiali ed un gol nella competizione, nel match contro gli Usa. Con il Milan anni di successi con la vittoria di una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club.Centravanti classico, forte nel gioco aereo e in acrobazia e abilissimo a difender palla, ha rappresentato il prototipo dell'attaccante moderno capace di giocare per la squadra e creare spazi, conservando un grande ...