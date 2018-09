Giappone | sale l' inflazione ad agosto

Giappone - terremoto di Hokkaido : il bilancio delle vittime sale a 39 : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l’isola settentrionale Giapponese di Hokkaido: 39 persone hanno perso la vita, secondo gli ultimi dati ufficiali forniti dal governo. Nell’isola prosegue la ricerca dell’ultimo disperso e si lavora al pieno ripristino della rete elettrica, di quella idrica e dei collegamenti stradali. Il terremoto magnitudo 6.7 è stato registrato alle 18:08 di ...

Giappone - terremoto a Hokkaido : il bilancio delle vittime sale a 42 : Il primo ministro Giapponese si è recato oggi in visita a Hokkaido, nelle aree colpite dal terremoto magnitudo 6.7, e ha diffuso un nuovo bilancio delle vittime, che sarebbero ormai 42. Shinzo Abe ha visitato Sapporo e Atsuma, piccola località rurale dove è stata registrata la maggior parte delle vittime. Il premier ha incontrato gli esponenti politici locali e i residenti sfollati, per poi tornare a Tokyo per presiedere una riunione grazie alla ...

Giappone : terremoto Hokkaido - bilancio morti sale a 37 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giappone - terremoto devastante a Hokkaido : il bilancio delle vittime sale a 37 : Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca di sopravvissuti dopo le frane innescate dal terremoto di magnitudo 6.7 sull’isola di Hokkaido, in Giappone. Il bilancio delle vittime è salito a 37. I soccorsi si concentrano soprattutto nell’area vicina all’epicentro, la cittadina di Atsuma: sul posto 1.800 membri delle Forze di autodifesa, della polizia e dei vigili del fuoco. Le autorità locali hanno reso noto che oltre 5.000 ...

Giappone - bilancio vittime sale a 36 : 6.48 Continuano le ricerca dei dispersi dopo le frane provocate dal sisma di magnitudo 6.7 in Giappone,lo scorso giovedì. Il bilancio dei morti è salito a 37. I soccorsi sono concentrati nell'area più vicina all'epicentro, la cittadina di Atsuma, dove lavorano senza sosta 1.800 membri delle forze di autodifesa, della polizia e dei vigili del fuoco. Le autorità locali hanno reso noto che oltre 5.000 persone sono alloggiate nei centri di ...

Giappone - violento terremoto a Hokkaido : il bilancio delle vittime sale a 30 - centinaia i feriti : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l’isola di Hokkaido, in Giappone: 30 i morti e 400 i feriti, di cui molti lievi. Decine di migliaia di soccorritori sono impegnati nella ricerca di dispersi (9) nel fango delle frane provocate dal sisma magnitudo 6.6, in particolare nella cittadina rurale di Atsuma: circa 40mila uomini, tra i quali soldati delle Forze di autodifesa, sono al lavoro, utilizzando ...

Sisma Giappone - bilancio sale a 16 morti : ANSA, - TOKYO, 7 SET - Il bilancio dei morti continua ad aumentare in Hokkaido, mentre vanno avanti le operazioni di soccorso dopo il terremoto di magnitudo 6.7 che ha scosso nella notte di mercoledì ...

Terremoti : Giappone; bilancio sale a 16 morti - 26 i dispersi : Tokyo - Il bilancio dei morti continua ad aumentare in Hokkaido , mentre vanno avanti le operazioni di soccorso dopo il terremoto di magnitudo 6.7 che ha scosso nella notte di mercoledì l'isola nel ...

Terremoto in Giappone - sale il bilancio delle vittime : 16 morti - : Proseguono le operazioni di soccorso a Hokkaido dopo il sisma di magnitudo 6.7 di mercoledì: i dispersi sono 26

Sisma Giappone - numero morti sale a 16 : 7.53 E' di 16 morti il nuovo bilancio del terremoto di magnitudo 6.7 che ha colpito l'isola di Hokkaido, in giappone. 300 le persone rimaste ferite. Lo ha riferito il premier giapponese, Abe. Al momento vi sono ancora 26 persone disperse. Particolarmente colpito il villaggio di Atsuma, da cui provengono tutti i dispersi e la maggior parte delle vittime. Oltre 300 ospedali sono senza elettricità e circa 40.000 abitazioni sono senza ...

Giappone - violento terremoto a Hokkaido : il bilancio sale a 16 morti - 26 i dispersi : Si aggrava il numero delle vittime a Hokkaido, provocate dal terremoto magnitudo 6.7 che ha colpito nella notte di mercoledì l’isola nel nord del Giappone: i morti sono 16, secondo i dati ufficiali del governo, mentre i dispersi sono 26. Numerose le repliche durante la notte, fino a 93 rilevate dall’Agenzia meteorologica nazionale, che tra l’altro non esclude un sisma fino a magnitudo 7 nella prossima ...

Sisma Giappone - numero morti sale a 8 : 8.45 sale a 8 il numero delle persone morte a seguito del forte Sisma di magnitudo 6.6 che ha colpito l'isola settentrionale Giapponese di Hokkaido. Lo ha riferito l'emittente tv nazionale, Nhk. Decine le case distrutte e circa 3 mln di abitazioni sono rimaste senza elettricità.La centrale nucleare di Tomari, che non era in funzione prima del Sisma ha attivato il sistema d'emergenza per mantenere operativo il processo di raffreddamento. Scosse ...

A Salerno la mostra collettiva del guru Giapponese Ryosuke Cohen : ... presentando 164 opere su un totale corpus grafico di ben 281 opere arrivate da ogni parte del mondo da importanti artisti internazionali che periodicamente si sono avvicendati a collaborare con ...

Giappone - il Pil risale e mette al sicuro Abe - che tratta con Trump - : La terza economia mondiale sta andando meglio delle previsioni, con un Pil in recupero nel secondo trimestre 2018 a un tasso annualizzato dell'1,9% , +0,5% sul secondo trimestre, che segue la contrazione dello ...