GF Vip anticipa la diretta su Mediaset Extra con alcuni concorrenti

GRANDE FRATELLO Vip 3 - anticipazioni sul reality show in onda da lunedì 24 settembre : Tutto è pronto per l’esordio della terza edizione di GRANDE FRATELLO Vip, programmato per lunedì 24 settembre 2018 e sempre condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini in veste di opinionista; scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova annata del reality show di Canale 5. Come prima cosa, i concorrenti in casa saranno 18: l’attrice Jane Alexander, l’atleta Fabio Basile, il comico ...

Grande Fratello Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Lavori in corso per la prossima edizione del reality show di Canale 5, in onda a partire da lunedì 24 settembre. Ecco tutte...

Grande Fratello Vip 2018 - lunedì la prima puntata : le anticipazioni di Alfonso Signorini e Ilary Blasy : lunedì 24 settembre alle 21,20 su Canale 5 la prima puntata del Grande Fratello Vip 2018 , Tutti gli aggiornamenti di Leggo.it, . 'Oggi per me è Natale, non per la mise rossa di Ilary, e nemmeno per ...

Temptation island Vip anticipazioni : falò di confronto tra Giordano e Nilufar - Ivan e Valeria si baciano? : Il Vicolodellenews, che ha assistito alla registrazione dell'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, ha raccolo le indiscrezioni sulla prossima puntata di Temtpation island Vip in onda martedì 25 settembre 2018, in prima serata su Canale 5.prosegui la letturaTemptation island Vip anticipazioni: falò di confronto tra Giordano e Nilufar, Ivan e Valeria si baciano? pubblicato su Gossipblog.it 21 settembre 2018 10:57.

Temptation island Vip anticipazioni : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini - falò anticipato? : È partita ieri sera su Canale 5 la prima edizione di Temptation island Vip (condotta da Simona Ventura) e già dalla première non sono mancate le prime sorprese: Fabio Esposito, ad esempio, non ha saputo reggere la lontananza dalla sua Marcella Esposito e ha chiesto il falò di confronto immediato dopo soli tre giorni passati all’interno del villaggio dei fidanzati. La donna, inconsapevole del fatto che il patron della CocoNuda intendesse ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip : Valerio Merola e la Marchesa D'Aragona chiudono il cast : A meno di una settimana dalla messa in onda della prima puntata del Grande Fratello VIP 3, la rivista Chi ha svelato i nomi degli ultimi due concorrenti del cast: loro sono Valerio Merola e Daniela Del Secco D'Aragona, conosciuta come la Marchesa. Questi due personaggi famosi, dunque, vanno ad aggiungersi ai 16 ufficializzati da Tv Sorrisi e Canzoni poco tempo fa, tra i quali spiccano Francesco Monte, Eleonora Giorgi, Le Donatella e Ivan ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : stasera al falò forse Nilufar e Mazzocchi (RUMORS) : Questa sera, alle ore 21:25, su Canale 5 prendera' il via la prima edizione di Temptation Island vip. Anche questa versione dedicata alle celebrita' si terra' in provincia di Cagliari, presso il resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula. Sei coppie famose metteranno alla prova i loro sentimenti [VIDEO]e lo faranno per quattro puntate. Stando alle Anticipazioni trapelate in questi giorni, Simona Ventura fin dalla prima puntata dovra' ...

Temptation Island Vip : Betta e Nicoletta usciranno? | Anticipazioni 25 settembre : Temptation Island Vip Anticipazioni 25 settembre – Cosa succederà nella seconda puntata del reality? Abbiamo scoperto che Nicoletta non tollererà oltre l’atteggiamento di Stefano Bettarini. Per questo chiederà il confronto immediato. Temptation Island Vip ha già pronta la seconda coppia in uscita? Il tempo scorre veloce in Sardegna. Temptation Island Vip seconda puntata: Anticipazioni 25 settembre Il debutto del reality non è andato ...

Temptation Island Vip : 3 anticipazioni sulla prima puntata : anticipazioni Temptation Island Vip, la prima puntata: Valeria Marini vicino a un tentatore, Bettarini senza slip, falò anticipato Tanta attesa e curiosità per la primissima puntata di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura. Una volta presentate le coppie e i vari tentatori, si entra subito nel clou del programma. I protagonisti dell’isola delle tentazioni […] L'articolo Temptation Island Vip: 3 anticipazioni sulla prima ...

Temptation Island Vip 2018 - colpo di scena già nella prima puntata - Anticipazioni : Temptation Island Vip 2018 su Canale 5 parte subito con un colpo di scena. Ad anticiparlo è Simona Ventura su Instagram: 'Una chicca... dopo poche ore una coppia chiederà GIÀ il falò di confronto ...