Gesto commovente in Calabria | lavoratrice assiste figlio malato | colleghi le donano ferie

L’anziano non ha i soldi per pagare il pasto - ma quello che fa questo sconosciuto lo sorprenderà. Ecco il Gesto commovente : Ci troviamo in Australia. Un anziano è alla casa di un Mc Donald’s e ha appena ordinato il pranzo, quando si accorge di non avere abbastanza soldi per pagare. Un uomo, accanto a lui, assiste alla scena e decide di intervenire, lasciandolo sorpreso: “Al mondo ci sono ancora persone gentili“. La scena è stata ripresa di nascosto dalla compagna di Tradie Dave Love, Melanie Langley, che ha pubblicato il video su Facebook. ...