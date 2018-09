Genova | Toninelli esulta | A ore arriva il decreto ​Ma il Colle non l' ha visto

Toninelli : "Pronto decreto Genova". Rischio guerra legale : "Il decreto è pronto, sarà in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore", dice il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, annunciando il passaggio con cui il provvedimento entrerà in vigore, sebbene suscettibile di modifiche in Parlamento durante la fase di conversione in legge.Ma in ambienti parlamentari si ragiona sul fatto che il testo sulla ricostruzione del ponte di Genova non sarebbe stato ancora inviato al ...

Genova - presidente comitato sfollati : 'Abbiamo chiesto a Toninelli impegni concreti' : Parla Franco Ravera dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture: 'Gli abbiamo chiesto impegni concreti'

Genova - Toninelli : se si deve - ok a Gronda : 15.56 "Nel decreto Genova ovviamente non c'è la Gronda,opera che doveva iniziare nel 2019. Stiamo analizzando anche quella: se si dovrà fare si farà,nessun pregiudizio per la Gronda come per ogni altra grande opera ereditata dal passato".Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli, a margine dell'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. "La più grande opera necessaria al Paese che vuole fare questo governo -compattissimo in questo- è ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Decreto Genova? E’ pronto. Ci sono provvedimenti per sfollati e città” : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha inaugurato oggi il Salone Nautico dopo aver parlato del decreto ad alcuni sfollati di via Filiak, gli ultimi dettagli sul decreto Genova sembrano essere stati limati. “Non smetteremo mai di pensare a questa città finché non l’avremo fatta risollevare”. Il decreto? “È pronto, ci sono provvedimenti per gli sfollati, per la città e per tutta Italia, c’è scritto anche che la ...

Renzi : “Toninelli è un ministro inadeguato - su Genova ha dato vita a un balletto indegno” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, attacca il governo nella sua ultima e-news, prendendosela in particolare con il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli: "Io credo sinceramente che questo ministro sia davvero inadeguato. Ha dato vita a un indegno balletto sulle opere pubbliche necessarie per Genova ma non risponde alle vere questioni".Continua a leggere

Crollo ponte - i Vigili del Fuoco issano la bandiera di Genova sul pilone - Toninelli : 'Ignobile che i lavoratori di Autostrade paghino per ... : La bandiera di #Genova posizionata dai Vigili del Fuoco su #ponteMorandi vale più di mille parole. Quando i VVF ci hanno chiesto di poterlo fare, nel giorno in cui è iniziata l'installazione dei ...

«Autostrade chiede colletta ai dipendenti per Genova». Toninelli attacca ma è un'iniziativa volontaria : Una lettera ai colleghi del 13 settembre per ricordare che «coloro che volessero devolvere volontariamente il valore di una o più ore di lavoro a favore delle famiglie delle vittime della tragedia del ...