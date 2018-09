Genova | decreto pronto col benservito ad Autostrade Ma Fincantieri per il ' Sole24ore'

Crollo Genova - il decreto al Quirinale non è ancora arrivato : Roma, 21 set., askanews, - Al Quirinale il decreto su Genova del Governo che ieri è stato datro per 'pronto' dal ministro Danilo Toninelli in visita nel capoluogo ligure 'non risulta ancora arrivato'. ...

Toninelli : "Pronto decreto Genova". Rischio guerra legale : "Il decreto è pronto, sarà in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore", dice il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, annunciando il passaggio con cui il provvedimento entrerà in vigore, sebbene suscettibile di modifiche in Parlamento durante la fase di conversione in legge.Ma in ambienti parlamentari si ragiona sul fatto che il testo sulla ricostruzione del ponte di Genova non sarebbe stato ancora inviato al ...

Decreto Genova : 30 giorni ad Autostrade per mettere a disposizione i soldi/ Toninelli “Pronto a brevissimo" : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Il decreto Genova resta “in bozza” : l’ipotesi di revoca ad Autostrade allunga i tempi : Si tratta con l’Europa per togliere subito la concessione. Conte assicura: «Aspi non farà parte del Consorzio»

Decreto Genova - la bozza del testo : Il Decreto Genova varato lo scorso 13 settembre dal governo di Giuseppe Conte sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale tra domani e sabato 22 settembre e solo a partire dalla sua pubblicazione scatteranno i 10 giorni di tempo per la nomina del commissario straordinario.Il testo definitivo non è stato ancora diffuso al pubblico, ma oggi è trapelata una bozza che non dovrebbe essere troppo diversa da quella in arrivo sulla Gazzetta Ufficiale. Da ...

Decreto Genova - il governo tratta con l'Ue sulla formula per togliere la concessione : I contatti tra governo e Commissione europea starebbero andando avanti perché la volontà politica è quella di tentare, fino all'ultimo, di trovare una formula che consenta di estromettere Autostrade ...

Decreto Genova - il governo tratta con l’Ue sulla formula per togliere la concessione : Manca ancora un tassello per comporre il mosaico del «Decreto Genova», al quale il governo sta lavorando per la ricostruzione di Ponte Morandi. Ma è il tassello fondamentale, che potrebbe far slittare di qualche giorno - a non prima di lunedì - la pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale. Da quanto filtra dall’esecutivo, il governo giallo-verd...

Cosa c'è nella bozza del decreto per Genova : Autostrade dovrà mettere a disposizione i soldi per ricostruire il ponte Morandi di Genova entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario e, per il sostegno alle imprese danneggiate dal crollo, verrà ...

Bozza decreto Genova : commissario con pieni poteri : Un commissario con super poteri e fino a 500 assunzioni in deroga negli enti locali. Sono alcuni dei punti contenuti nelle bozze del decreto Genova. Prevista la creazione di una zona franca urbana per ...

BOZZA DECRETO Genova : AUTOSTRADE PAGA MA NON RICOSTRUISCE/ Ponte Morandi - Aspi invia piano a Toti : Ponte Morandi, anticipazioni DECRETO GENOVA: "AUTOSTRADE ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:32:00 GMT)

Prende forma il decreto Genova. Commissario straordinario fino al 2020. In due anni 500 assunti negli enti locali : A una settimana dall'approvazione "salvo intese", quindi con la possibilità di fare modifiche, il decreto Genova ha preso forma. Assente nel giorno della commemorazione, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli oggi è andato a trovare le famiglie che hanno dovuto lasciare la propria casa dopo il crollo del Ponte Morandi e ha portato loro il provvedimento. Il testo è stato modificato martedì con il governatore della ...

Decreto Genova - pieni poteri al commissario e 500 assunzioni in deroga negli enti locali : Il commissario straordinario per Genova opererà 'in deroga ad ogni disposizione di legge, fatto salvo il rispetto dei vincoli non derogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea'. E' quanto ...