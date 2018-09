Genoa | Piatek | ” non sono nuovo Lewandowski”

Genoa - Piatek : "Non paragonatemi a Lewandovski" : L'attaccante è già uomo mercato: "Barcellona? Non credo sia vero, anche se ho sentito queste voci..."

Genoa - il sorprendente Piatek si racconta : “non paragonatemi a Lewandowski” : Krysztof Piatek sta stupendo tutti al suo primo anno da calciatore del Genoa, l’impatto con la Serie A è stato eccellente Krysztof Piatek, 23 anni, calciatore del Genoa, è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato. Il calciatore, intervistato da Skysport, ha parlato dell’ottimo impatto col campionato italiano: “La stagione è iniziata davvero bene. Io penso solo a lavorare duramente negli allenamenti e restare ...

Genoa - Kouame : 'Ho la 11 come Drogba. Piatek non lo credevo così forte' : ... "Me lo aspettavo perché sono cresciuto un passo alla volta - ha raccontato l'ivoriano alla Gazzetta dello Sport " L'anno scorso in Veneto sono stato benissimo. L'ideale per un giovane". Ad ...

Genoa - Piatek : 'Ho sentito che il Barca mi cerca ma.non ci credo. Non sono Lewandovsky' : ... Krzsystof Piatek è la vera sorpresa di questo avvio di stagione: "L'inizio di stagione è stato buono - ha dichiarato l'attaccante del Genoa a Sky Sport - ma io non ci penso: guardo avanti e sono già ...

Genoa - PARTENZA SPRINT/ Piatek bomber e boom abbonamenti : il Grifone sogna : GENOA, PARTENZA SPRINT con Piatek bomber e abbonamenti boom: il Grifone sogna con Ballardini in panchina e 6 punti nelle prime tre partite della nuova Serie A(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 23:14:00 GMT)

Genoa - Ballardini : “Piatek è da grande club” : Quarto gol in tre partite di campionato, senza dimenticare il poker realizzato in Coppa Italia in una sola partita col Lecce. L’attaccante del Genoa Krzysztof Piatek è sicuramente l’uomo copertina dalla vittoria del Grifone contro il Bologna. “Siamo all’inizio ma è un giocatore davvero interessante: – commenta a fine partita il tecnico Davide Ballardini – si sta meritando tutti i complimenti che gli ...

Il Genoa vola con Piatek - Bologna battuto al Ferraris : `Invecchia solo chi smette di sognare. Tanti auguri Grifone´. Sono 125 anni per il Genoa e la Gradinata Nord, cuore del tifo, accoglie così Marchetti e compagni. Perché è la prima al Ferraris ...

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : risultati e classifica. Super Cristiano Ronaldo - la sua doppietta stende il Sassuolo! Pari tra Udinese e Torino - Piatek lancia in orbita il Genoa : Super Ronaldo si prende la scena nella domenica pomeriggio della 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Il fuoriclasse portoghese ha messo a referto una splendida doppietta nella ripresa contro il Sassuolo, consentendo alla Juventus di vincere 2-0 e di restare a punteggio pieno in testa alla classifica. Dopo 320 minuti di digiuno, Ronaldo si è sbloccato con un tocco fortunoso sotto rete a seguito di un rimpallo in area. E ...

