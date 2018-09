Genoa | il sorprendente Piatek si racconta | “non paragonatemi a Lewandowski”

sportfair

(Di venerdì 21 settembre 2018) Krysztofsta stupendo tutti al suo primo anno da calciatore del, l’impatto con la Serie A è stato eccellente Krysztof, 23 anni, calciatore del, è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato. Il calciatore, intervistato da Skysport, ha parlato dell’ottimo impatto col campionato italiano: “La stagione è iniziata davvero bene. Io penso solo a lavorare duramente negli allenamenti e restare concentrato durante gli incontri. Nessun segreto. Cerco di sfruttare il lavoro dei compagni. Il mister è stato chiaro. Mi ha spiegato la posizione da tenere e i compiti che mi ha affidato. Grazie presidente Preziosi e grazie al”. Paragone scomodo per, con un bomber del livello di Lewandowski. In Italia si sa, affrettiamo i parallelismi, ma giustamente il calciatore resta coi piedi per terra: “Lewandoski è Lewandoski. Ne ho tanta di strada ...