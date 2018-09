GE | Gran Consiglio revoca immunità a Pierre Maudet

BREXIT - TUSK : "LONDRA RIVEDA SUA PROPOSTA”/ Presidente Consiglio Ue : "Non usare miGranti a fini politici" : Caos BREXIT, TUSK avvisa May: "Londra RIVEDA la sua proposta, c'è poco tempo". Ultime notizie, la premier Uk al negoziatore Barnier “nessuno faccia richieste inaccettabili"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:42:00 GMT)

MiGranti - a Salisburgo vertice di transizione in vista del Consiglio di ottobre : dal nostro inviato Salisburgo L'Italia è in pressing sull'Europa affinché trovi una linea comune sui Migranti, ma al vertice informale di Salisburgo che si apre oggi, arriva senza nessuna proposta ...

MiGranti - a Salisburgo vertice di transizione in vista del Consiglio di ottobre : dal nostro inviato Salisburgo L'Italia è in pressing sull'Europa affinché trovi una linea comune sui Migranti, ma al vertice informale di Salisburgo che si apre oggi, arriva senza nessuna proposta ...

Ikea - il Consiglio Grande è sul web : share 0 shares Share Tweet Pin Commenti Stampa Economia & Lavoro Perugia Politica TOPICS collestrada Ikea ipercoop perugia tevere Precedente: Lirico, 'La furba e lo sciocco' ovvero quando l'...

Ikea - bocciato il consiglio Grande. Pd : 'La maggioranza non vuole ascoltare i cittadini' : PERUGIA Niente consiglio grande per discutere di Ikea e dell'ampliamento del centro commerciale Collestrada. Bocciatura senza appello da parte di Forza Italia e Fratelli d'Italia, rispettivamente ...

VS : linea altissima tensione - Gran Consiglio sospende i lavori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

A Peterborough i 10 anni del 'Festival degli italiani' di Marco Cereste : da bambino emiGrante a Presidente del Consiglio : Nella città britannica, a nord di Londra, il 15% dei 180 mila abitanti è d'origine italiana: figli di emigrati che negli anni '50 andavano a lavorare nella "London Brick"; come il padre di Marco ...

Report consiglio Grande e generale del 25 luglio : Credo possa essere il segnale più importante: quando si mettono via scudi e martelli, la politica forse riesce a fare altro, è l'unico esempio dall'insediamento di questo governo che possa far capire ...

ELEONORA GIORGI VS SERENA GranDI / Video - il consiglio a Giovanni Ciacci : "Dalle un po' della tua dieta" : ELEONORA GIORGI pubblica un pesante commento nei confronti di SERENA GRANDI, criticandola per il suo aspetto troppo appesantito. L'appello a Giovanni Ciacci.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:00:00 GMT)

Report Consiglio Grande e generale - seduta del 24 luglio - : E' cambiato il mondo della comunicazione e ancora ragioniamo in Aula di 15 minuti di interventi e, al tempo stesso, vogliamo affermare di fare politica per passione e non per lavoro? Le due cose sono ...

Report del Consiglio Grande e generale - Seduta del 20 luglio - : È vero che il decreto si spoglia di tutta una serie di elementi ma sono fiduciosa: vorrei vedere entro la fine dell'anno un lavoro di interscambio tra politica e dirigenza, affinchè si possa arrivare ...