Gdf | irregolare 50% case vacanza

Estate nera per la Gdf : il 50% delle case vacanza è irregolare : Dall’inizio dell’Estate la Guardia di Finanza ha fatto una serie di controlli che hanno portato a dati allarmanti per quel che riguarda l’evasione delle tasse. Per quel che riguarda i possessori di seconde e terze case date in affitto in località di mare o di montagna, uno su due lo fa in maniera irregolare, cioè in nero, senza denunciare niente a nessuno. Sono stati fermati 2.187 venditori abusivi, che non hanno mai denunciato l’attività o non ...